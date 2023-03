Έγινε κατοστάρης ο Έντερσον!

Σε ένα πολύ ξεχωριστό κλαμπ μπήκε πλέον ο Έντερσον. Ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε μόλις 208 παιχνίδια στην Premier League για να συμπληρώσει 100 ματς πρωταθλήματος με μηδέν παθητικό στην εστία του, αριθμό που έφτασε μετά το 2-0 των πολιτών επί της Νιούκαστλ.

Είναι ο πρώτος τερματοφύλακας από την Νότιο Αμερική που φτάνει σε τέτοιο νούμερο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ μόλις δύο τερματοφύλακες (Πετρ Τσεχ, Πεπ Ρέινα) χρειάστηκαν λιγότερα παιχνίδια για να φτάσουν σε αυτό τον αριθμό ορόσημο των 100 ματς με clean sheat.

