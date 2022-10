«Βλέπει τον Μπερνάρ η Φλουμινένσε»

Τη στιγμή που ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει να... ανεβάζει στροφές και να βγάζει στο χορτάρι τα σπουδαία προσόντα του, στην πατρίδα του ποδοσφαιριστή προέκυψαν σενάρια για ενδιαφέρον της Φλουμινένσε.

Όπως ανέφερε ο Εμάνουελ Λουίζ στο twitter, η "Φλου" έχει βάλει στα... ραντάρ της τον 30χρονο άσο ενόψει της νέας χρονιάς, υποστηρίζοντας πως το όνομά του έχει ήδη συζητηθεί στο εσωτερικό του συλλόγου.

Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια πως ο Μπερνάρ δεσμεύεται ως το 2024 με τους Πράσινους.

Atualmente no Panathinaikos, Bernard, entra no radar do Fluminense para 2023⚠️



Fluminense monitora o jogador e o nome já foi abordado internamente. pic.twitter.com/9DuFOfAB0a