Παίζει «ψηλά» το όνομα του Μέικον για Παναθηναϊκό!

Το Slam Dunk έρχεται με… νεότερα για τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον παίκτη που ταιριάζει στον Ολυμπιακό.

* Η προπονητολογία άρχισε στον Παναθηναϊκό και εξυπακούεται ότι θα κρατήσει όλη την επόμενη εβδομάδα. Κρίσιμες ημέρες γενικώς στο τριφύλλι με τον Πρίφτη όπως είναι γνωστό να είναι ο πρώτος επιλαχών πίσω από το σενάριο για Ομπράντοβιτς που όμως κάθε άλλο παρά ρεαλιστικό είναι με τα σημερινά δεδομένα κι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά δεν θα τεθεί καν ως θέμα επί τάπητος εφόσον δεν διαφαίνεται πρόσφορο έδαφος.

* Αντιθέτως με τα σημερινά δεδομένα, μπορούμε να αποκαλύψουμε έναν από τοθα πρώτους υποψήφιους για να πάρει θέση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν.

* Ο Ντάριλ Μέικον έχει κερδίσει περίοπτη θέση στις εκτιμήσεις όλων. Είναι υπερταλέντο μπροστά, φονικό σουτ μετά από ντρίμπλα, έχει φιλοδοξία, είναι ταπεινός, έχει καλό πακέτο για αυτά τα λεφτά που προσφέρεται. Τρομερή ανακάλυψη της ΑΕΚ και ειδικά για τα 15.000€ το μήνα που κόστιζε μπορεί να θεωρηθεί και η πιο value for money μεταγραφή στην Α1, πολλώ δε μάλλον μέσα στη σεζόν θεωρείται «steal».

* Το μειονέκτημα του Μέικον είναι το μέγεθος του, ωστόσο έχει πολλά συν για να είναι πολύ ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και θα παίξει δυνατά όταν προχωρήσει το θέμα του προπονητή. Ως τότε συλλέγονται πληροφορίες που είναι παρά πολύ ενθαρρυντικές για τον χαρακτήρα του, τα ηγετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, και σε συνδυασμό με την τιμή και τα ελάχιστα γκαρντ που κυκλοφορούν μπορούν να συνθέσουν ένα καλό κομμάτι στον βασικό κορμό της επόμενης ημέρας.

* Ειδικά από τη στιγμή που ανταποκρίθηκε ερχόμενος από τον πάγκο όσο έπαιζε ο Λάνγκφορντ, έδωσε κι ένα καλό δείγμα για το πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πίσω από τον Νέντοβιτς. Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν όταν αποφασιστεί ποιος θα είναι ο νέος προπονητής γιατί στο τέλος εκείνος θα κληθεί να δώσει το ΟΚ ή να σηκώσει απαγορευτικό.

* Το SDNA αποκάλυψε τη σπουδαία είδηση για το μέλλον του Τζόρντι Μπερτομέου και των μειωμένων αρμοδιοτήτων του από εδώ και στο εξής στην Euroleague. Η είδηση έκανε γκελ στην μπασκετική πιάτσα κι ας προσπάθησαν να την... χαμηλώσουν οι φίλοι του Τζόρντι από τη Βαρκελώνη.

* Ξέρετε τι μας είπε ένας Ιταλός συνάδελφος; Ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον της φετινής wild card. Άπαντες γνώριζαν πως η Βίρτους Μπολόνια είναι το... αγαπημένο παιδί του Μπερτομέου και περίμεναν να πάρει μια θέση στην επόμενη Euroleague. Τώρα, όμως, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης φαίνεται πως έχει μπει στην pole position της εν λόγω διαδικασίας. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση.

* Τα ραντάρ της στήλης έπιασαν μια φήμη με ενδιαφέρον, που προέκυψε από πηγές στο Ισραήλ. Λένε πως μια ομάδα από τον ελληνικό Βορρά σκέφτεται να δηλώσει συμμετοχή στην Balkan League της ερχόμενης σεζόν. Ποια να είναι αυτή; Θα προχωρήσει το θέμα; Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο η σχετική φημολογία. Για την ιστορία, η Χάποελ Χολόν του Στέφανου Δέδα κατέκτησε τον τίτλο της εν λόγω διοργάνωσης φέτος.

* Ωραία «δουλειά» να είσαι ο Αλεξέι Σβεντ, έτσι; Και τα σουτ σου παίρνεις (σούταρε 7,1 δίποντα και 9,3 τρίποντα ανά ματς στην Euroleague) και τα εκατομμύριά σου παίρνεις (διαθέτει ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια στη διοργάνωση). Και τώρα που η Χίμκι μπαίνει στο "Survivor" και παίζει για την επιβίωσή της, τι κάνεις;

* Ο Ρώσος σούπερ σταρ, προς το παρόν, κάνει διακοπές. Στις ΗΠΑ, μαζί με την οικογένειά του. Σου λέει, θα κάτσω να σκάσω για τους Μοσχοβίτες; Το καθεστώς στην ομάδα της Μόσχας είναι πολύ μπερδεμένο και οι χορηγοί ζητούν αλλαγές στη διοίκηση, για να συνεχίσουν να βάζουν χρήματα. Έτσι, το μέλλον του 33χρονου, που ανανέωσε το συμβόλαιό του πέρυσι μέχρι το 2023, παραμένει αβέβαιο. Ενδιαφέρουσα περίπτωση για την καλοκαιρινή αγορά.

* By the way, στην Μόσχα «ενοχλήθηκαν» με το ρεπορτάζ του SDNA, που αφορούσε τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας. Βέβαια, είχαν «ενοχληθεί» και όταν η στήλη αποκάλυπτε τις οφειλές προς τους περισσότερους παίκτες πριν από λίγους μήνες. Όπως είδατε στην πορεία, τα χρωστούμενα της Χίμκι γράφτηκαν σε όλο τον ευρωπαϊκό Τύπο... Το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι δεν γίνεται να αμφισβητηθεί από κανέναν.

* Ο Χόλινς θα μπορούσε να είναι το ιδανικό ταίριασμα στον Ολυμπιακό. Αθλητικός, σουτέρ μετά από σκριν, παίζει σε δυο θέσεις. Αν τα βρουν και στα λεφτά, και δεν εμπλακεί κανένας άλλος υποψήφιος με εκατομμύρια, η δουλειά μπορεί να γίνει.