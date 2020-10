«Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε κάτι, που είναι όλη μας η ζωή» (pics + vids)

View this post on Instagram

Some players are so lucky to have their careers play out in some of the most beautiful cities in the world. @neda1624 has played in San Francisco, Valencia, Malaga and Milan to now have the privilege to call Athens his home. 🇬🇷 Long awaited Euroleague is within reach so naturally, we got together to create the strategy that will put Nemanja back to the main stage of European basketball. Code name for the strategy is: Alphonso Ford 😄🏀🏆 #BeoBasket #sportsmanagement #myclient @euroleague #euroleague @warriors @valenciabasket @unicajabaloncesto @olimpiamilano1936 @paobcgr Neki igraci imaju tu srecu da tokom karijere, zive u najlepsim gradovima na svetu. Nakon San Franciska, Valensije, Malage i Milana, Neda ima tu privilegiju da Atinu zove svojom bazom. S obzirom da je dugo cekana Evro liga na pragu, vreme je da se napravi plan, koji ce ga vratiti u centar evroligaske akcije, gde mu je po talentu svakako mesto! Sifrovano ime ovogodisnjeg plana je Alfonso Ford 😄🏀🏆 #kosarka #najboljisportnasvetu