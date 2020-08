«Σταμάτησα το μπάσκετ για το καλό της οικογένειάς μου»

Ο Τόνι Μέιερ αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του στα παρκέ και μιλώντας στο SDNA εξήγησε τους λόγους αυτής της απόφασης, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή είχε ως γνώμονα το καλό της οικογένειάς του.

Family will always come first, λένε οι Αμερικανοί. Η φράση αυτή ταίριαζε... γάντι στην περίπτωση ενός -όχι και τόσο- παλιού γνώριμου των ελληνικών παρκέ.

Ο Τόνι Μέιερ αγωνίστηκε για τρεις σεζόν στη χώρα μας, για λογαριασμό του Απόλλωνα Πάτρας, του Λαυρίου και του Προμηθέα. Με την ομάδα του Μάκη Γιατρά μάλιστα, έφτασε ως τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League, σε μια στιγμή που δεν ξεχνάει ακόμα και σήμερα.

Παρ' όλα αυτά, η πορεία του στις τέσσερις γραμμές του παρκέ ολοκληρώθηκε. Όχι με τον τρόπο που ήθελε, καθώς η πανδημία άλλαξε τα πάντα και στο πλαίσιο αυτό πήρε μια απόφαση δύσκολη για εκείνον μεν, αλλά ωφέλιμη για την οικογένειά του δε. Αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ, σε ηλικία 30 ετών και να αφοσιωθεί στην οικογένειά του, αλλά και σε μια δουλειά πάνω στο πτυχίο του (χρηματοοικονομικά).

Πώς όμως πήρε αυτή την απόφαση; Τι συνέβη και έφτασε ως εδώ; Υπήρξε κάποια στιγμή που να έκανε δεύτερες σκέψεις για το άθλημα το οποίο υπηρετούσε από μικρό παιδί; Αυτές τις απορίες -και όχι μόνο- απάντησε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο SDNA, μιλώντας για την ζωή μετά το μπάσκετ, αλλά και την σημασία της οικογένειάς του στη ζωή του.

Στην αρχή της κουβέντας αναφέρθηκε στην απόφαση να βάλει τέλος στην καριέρα του, για την οποία όπως τόνισε «πήρα αυτήν την απόφαση με βάση το καλύτερο για την οικογένειά μου σε αυτό το σημείο της ζωής μας σήμερα. Έχω δύο παιδιά πλέον και τόσο η γυναίκα μου όσο και εγώ έχουμε άλλες ευκαιρίες πιο κοντά στο σπίτι και θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με σκοπό η οικογένειά μας να είναι ενωμένη. Πλησιάζοντας ούτως ή άλλως στο τέλος της καριέρας μου και με την πανδημία να προκαλεί τόσες πολλές παγκόσμιες αλλαγές, δεν ήταν πλέον καλή ιδέα να μεταφέρω την οικογένειά μου σε μια ξένη χώρα».

Από πολύ μικρή ηλικία η αγάπη του για το μπάσκετ ήταν μεγάλη. Αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την απόφαση που πήρε. «Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου σε αυτό το σημείο. Η σύζυγός μου και εγώ περάσαμε τόσες ώρες συζητώντας το και πηγαίνουμε πίσω και πίσω. Ήμουν κυριολεκτικά άρρωστος γιατί προφανώς θα ήθελα να παίζω μπάσκετ κάθε μέρα της ζωής μου για πάντα, αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό και ήταν δύσκολο για μένα να συμφωνήσω με αυτό. Έτσι, φτάσαμε σε αυτή την απόφαση που όσο δύσκολη κι αν ήταν, έχει ως γνώμονα το καλό της οικογένειάς μου».

Παρά την δυσκολία, όμως, στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή είχε τους πιο... θερμούς υποστηρικτές του, την οικογένειά του, η οποία δεν τον άφησε στιγμή να νιώσει μόνος. «Η οικογένειά μου ήταν πολύ χαρούμενη και υποστηρικτική για την απόφασή μου. Η οικογένειά μας στις ΗΠΑ θέλει να μείνουμε σπίτι για λίγο τώρα, προφανώς θέλουν να μας βλέπουν πιο συχνά και να είναι κοντά στα παιδιά μου και να περνούν διακοπές μαζί και τέτοια. Και εξαιτίας του covid19 όλοι φοβόντουσαν ότι βρισκόμαστε σε ξένη χώρα».

Ο φόργουορντ από το Μιζούρι αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του σε ηλικία 30 ετών και όπως παραδέχτηκε «ναι, σίγουρα δεν είναι ο τρόπος που είδα την καριέρα μου να τελειώνει. Σε έναν τέλειο κόσμο θα έπαιζα μέχρι το σώμα μου να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε καλό επίπεδο και ειλικρινά θα ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου με την τελευταία σεζόν να είμαι στην Ελλάδα. Ήταν η αγαπημένη χώρα τόσο της γυναίκας μου όσο και για μένα και πάντα αισθανόμασταν τόσο καλοδεχούμενοι από όλους όσοι συναντήσαμε ποτέ».

Λίγες μέρες πριν πάρει αυτή τη δύσκολη απόφαση είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ζιελόνα Γκόρα, ομάδα που αγωνιζόταν και την περασμένη σεζόν. Σχετικά με το αν οι άνθρωποι της πολωνικής ομάδας έκαναν προσπάθεια να τον μεταπείσουν εξήγησε πως «στην πραγματικότητα όχι, ήταν προφανώς απογοητευμένοι και σοκαρισμένοι με την απόφασή μου, αλλά κανείς δεν προσπάθησε να αλλάξει γνώμη. Έπρεπε να επικεντρωθούν αμέσως στο να βρουν τον αντικαταστάτη μου και να προχωρήσουν. Στο τέλος της ημέρας, είναι... business και γι αυτούς».

Με την καριέρα του να έχει ολοκληρωθεί πλέον, έκανε μια μικρή αποτίμηση της πορείας του. Στην οποία η πορεία με τον Προμηθέα είχε περίοπτη θέση. «Ωχ, αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση γιατί έχω τόσες πολλές υπέροχες αναμνήσεις!», είπε στην αρχή, για να προσθέσει στη συνέχεια, «Μερικές στιγμές που ξεχωρίζω είναι όταν φτάσαμε στον τελικό με τον Προμηθέα το 2019, με τα δύο παιδιά μου να γεννιούνται (η πρώτη μου κόρη στην Πάτρα το 2018 και μετά ο γιος μου στην Πολωνία το 2020), συν τo double που κατέκτησα με τη Νίμπουρκ στην Τσεχία. Το να φτάσεις σε 3 τελικούς σε 6 σεζόν ήταν διασκεδαστικό και η κατάκτηση των δύο τίτλων ήταν πραγματικά κάτι το υπέροχο για μένα».

Πλέον, έχοντας... σκοτώσει τον παίκτη μέσα του, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της ζωής του. Το οποίο δεν θα έχει σχέση με το άθλημα που αγάπησε από μικρό παιδί. «Προσπαθώ να αφιερώσω λίγο χρόνο για να προσαρμόσω τη νοοτροπία μου στην αμερικανική ζωή και να βοηθήσω την οικογένειά μου να προσαρμοστεί και να εγκατασταθεί εδώ, αλλά σκοπεύω να ξεκινήσω μια νέα καριέρα στην πατρίδα μου. Έχω μερικές επιλογές που βλέπω ακόμα. Έχω πτυχίο πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά και έχω πάντα κάποια ιστορία και εμπειρία με την επιχείρηση του πατέρα μου σε κτίρια/κατασκευές, οπότε θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει! Νομίζω ότι θα κάνω ένα διάλειμμα από το μπάσκετ. Η γυναίκα μου είναι περισσότερο ο προπονητής στην οικογένειά μας, όχι εγώ».