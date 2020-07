Ο Βάσκος ρεπόρτερ Σέρχιο Εγκία γράφει στο SDNA για την κούπα της Μπασκόνια που ξεσήκωσε τη Βιτόρια, την ιστορική αποχώρηση του Τορνίκε Σενγκέλια και την επόμενη μέρα των πρωταθλητών Ισπανίας.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες μπασκετικές εκπλήξεις των τελευταίων ετών και πέταξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα των πολλών εκατομμυρίων. Ο ιστορικός τίτλος της Μπασκόνια έφερε... τριγμούς και εξελίξεις στους Καταλανούς, αλλά και ευφορία, χαμόγελα και μια βαθιά λύτρωση στους Βάσκους.

Το sdna.gr επικοινώνησε με τον ρεπόρτερ της "El Correo", Σέρχιο Εγκία (@Sereguia), ο οποίος έγραψε ένα blog για το "Last Dance" της παρέας του Σενγκέλια.

Ακολουθεί το blog του για το SDNA...

Το Last Dance του Τορνίκε Σενγκέλια

του Σέρχιο Εγκία

Κανένας πέραν του Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν μπορούσε να φανταστεί την Μπασκόνια πρωταθλήτρια Ισπανίας για το 2020. Μόνο εκείνος γνώριζε πως αυτό θα συνέβαινε. Μοιάζει ακόμα απίστευτο. Δέκα χρόνια μετά την τελευταία κατάκτηση του τίτλου, ο Λούκα Βιλντόζα σκόραρε με 3'' για την λήξη. Σημείωσε ένα λέι απ που έβαλε τη Βιτόρια και πάλι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ήταν ένας θρίαμβος, ένας ύμνος στην πίστη του "χαρακτήρα της Μπασκόνια", στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το άθλημα η ομάδα και η πόλη.

"Δεν θα παραδοθούμε ποτέ. Θα πρέπει να κερδίσετε εσείς το παιχνίδι, γιατί εμείς δεν σκοπεύουμε να το χάσουμε".

Αυτό ακριβώς έβαλε ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς στο μυαλό των παικτών του κατά τη διάρκεια της καραντίνας, λόγω του κορωνοϊού. Ήταν τρεις μήνες κατά τους οποίους οι παίκτες της Μπασκόνια δεν σταμάτησαν ποτέ να προπονούνται. Δεν μπορούσαν να πάνε στο γήπεδο, αλλά έβλεπαν βίντεο, είχαν συνομιλίες με τους προπονητές και όλοι πίστεψαν πως μπορούν να κερδίσουν. Και κέρδισαν. Παίζοντας άμυνα. Η Μπαρτσελόνα, της οποίας επικράτησαν στον τελικό, μπόρεσε να βάλει μόνο 67 πόντους. Ο Μίροτιτς, ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης (ή όχι), αποβλήθηκε με 5 φάουλ, 5' πριν από το φινάλε.

"Θα δούμε αύριο ποιος είναι ο κορυφαίος πάουερ φόργουορντ στην Ευρώπη", δήλωσε ο Ιβάνοβιτς μία μέρα πριν από τον τελικό, όταν τον ρώτησαν για τον Μίροτιτς και τον Σενγκέλια. Κανείς από τους δύο δεν έπαιξε πραγματικά καλά. Όμως, η δύναμη και η ενέργεια του Τόκο δεν ματσάρεται. Ίσως γι' αυτό τον θέλει ο κόουτς Ιτούδης στην νέα και εντυπωσιακή ΤΣΣΚΑ.

Το πρωτάθλημα της ACB είναι κατά κάποιον τρόπο το "Last Dance" της Μπασκόνια. Δεν μιλάμε για τους Μπουλς τους Μάικλ Τζόρνταν, αλλά πριν ξεκινήσει η τελική ευθεία της σεζόν στη Βαλένθια οι περισσότεροι γνώριζαν πως δεν θα επιστρέψουν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε ένα τουρνουά 33 αγώνων σε 15 μέρες απομόνωσης οι Γκρέιντζερ, Τζάνινγκ, Σιλντς, Σενγκέλια και Ντιοπ "συνομώτησαν", για να μετατρέψουν τα συμβόλαιά τους που λήγουν σε μια ιστορία που όλοι θα θυμούνται. Θεέ μου, τα κατάφεραν.

Η αλήθεια είναι πως η Μπασκόνια θα αλλάξει επτά ή οκτώ παίκτες το καλοκαίρι. Είναι πιθανό ο Ιλιμάνι Ντιοπ να υπογράψει ξανά στην ομάδα, στην οποία βρίσκεται ήδη επτά χρόνια. Είναι μόλις 25 ετών. Όλα είναι πιθανά στην "Μπουέσα", αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι 100% πως ο Ντιοπ θα βρίσκεται στη Βιτόρια τον Οκτώβριο. Το ίδιο ισχύει και για τον Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος, πάντως, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024.

Οι πρώτοι που θα φύγουν -δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά όλοι συμφωνούν ότι θα γίνει- είναι ο Σέιβον Σιλντς, που θα πάει στην Αρμάνι Μιλάνο για δύο χρόνια (Ετόρε, δεν μπορείς να υπογράψεις όλους τους παίκτες της Euroleague) και ο Τορνίκε Σενγκέλια, που λέγεται πως θα πάει στην Μόσχα με τριετές συμβόλαιο, αφού οι ιδιοκτήτες της Μπασκόνια και της ΤΣΣΚΑ συμφώνησαν για το buy out.

"Έπρεπε να κερδίσουμε το τρόπαιο για τον Τόκο, που δεν το είχε κατακτήσει πιο πριν", είπε ο Ιβάνοβιτς σηκώνοντας την κούπα. Ήταν αυτός ένας τρόπος για να πει αντίο στον αρχηγό της ομάδας; Έτσι ακούστηκε. Άπαντες γνώριζαν πως πρόκειται για το "Last Dance".

Καλή τύχη στον Τζέισον Γκρέιντζερ, τον Ματ Τζάνινγκ, τον Σέιβοντ Σιλντς, τον Πατρίσιο Γκαρίνο (τελειώνει το συμβόλαιό του), τον Τορνίκε Σενγέλια (buy out) και σε μερικούς ακόμα παίκτες, σε περίπτωση που δεν συνεχίσουν: τον Λούκα Βιλντόζα, τον Πιέρα Χένρι (έχει οpt out στο συμβόλαιό του), τον Μάικλ Έρικ (η ομάδα έχει το opt out), τον Ζόραν Ντράγκιτς και τον Ιλιμάνι Ντιοπ (θα πρέπει και οι δύο να υπογράψουν εκ νέου).

Ο Ακίλε Πολονάρα φαίνεται πιο πιθανό να παραμείνει. Ο Βιλντόζα θα γίνει ο franchise player.