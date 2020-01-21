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Κλειστό "Ανδρέας Παπανδρέου": TV: EΡΤ3
12η αγωνιστική Basketball Champions League
Περιστέρι
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Mornar Bar
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Περιστέρι - Μόρναρ Μπαρ

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Ζούρος: «Η άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε τη νίκη»

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Διπλό με μεγάλη ανατροπή για το Περιστέρι

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Εντός το Περιστέρι με Μόρναρ, εκτός ο ΠΑΟΚ

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Με Μορέιρα το Top-5 στο Basketball Champions League (vid)

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