«Σκούπισε» την Μπόσνα και πέρασε στα ημιτελικά της ABA League η Παρτίζαν

Η Παρτιζάν έχοντας ήδη το 1-0 από τον πρώτο αγώνα, κέρδισε και εκτός έδρας την Μπόσνα με 87-73 και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά της ΑΒΑ League.

H Παρτίζαν προηγήθηκε με 0-5 όμως οι γηπεδούχοι με επιμέρους 12-2 έκαναν το 12-7. Η ομάδα του Πεναρόγια από κει και πέρα ανέβασε στροφές, έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 17-26 και στην συνέχεια ξέφυγε και στο +15 (20-35, 25-40), πριν πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 42-55.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπόσνα προσπάθησε να αντιδράσει όμως οι φιλοξενούμενοι δεν της επέτρεψαν να μειώσει στο σκορ, παρά μόνο στους 8 (60-68), που ήταν και το σκορ της περιόδου. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Παρτίζαν πάτησε παρκέ με στόχο να τελειώσει την πρόκριση, και ανέβασε ξανά την διαφορά στους 20 (67-87) και εν τέλει έφτασε στη νίκη με 73-87).

Κορυφαίοι της Παρτίζαν ήταν οι Στέρλινγκ Μπράουν με 13 πόντους και 6 ασίστ ,και Άιζακ Μπόνγκα με 18 πόντους . Για την Μπόσνα ξεχώρισαν οι Τζάροντ Ουέστ (18π.) και Ντοντάι Κάρουθερς (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 42-55, 60-68, 73-87