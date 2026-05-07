Κατσίβελης: «Θρύλος ο Σάκοτα για την ΑΕΚ - Θα δώσουμε τα πάντα για να αποκλείσουμε τη Μάλαγα»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε για το επερχόμενο Final Four του Basketball Champions League κι αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα του BCL :

«Καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες σε μια τόσο μεγάλη σεζόν όπως αυτή. Το να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα όπως η Μπανταλόνα στα προημιτελικά ήταν μια πραγματικά δύσκολη πρόκληση, καθώς είναι μια σπουδαία ομάδα, φτιαγμένη για να φτάσει στο Final Four.

Είναι μια ομάδα με ατομικό ταλέντο και πολλή εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο στο μπάσκετ. Ο Ρίκι Ρούμπιο έπαιξε στο NBA για τόσα πολλά χρόνια, όπως και ο Τζαμπάρι Πάρκερ. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη σειρά.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, μας έδωσαν πραγματικά ώθηση όταν τους χρειαζόμασταν. Ζητούσαμε την ενέργεια του κοινού για να αγωνιστούμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο.

Για τη μετακίνηση στην ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ που ήταν συμπαίκτες και διεκδίκησαν στο FIBA Europe Cup: «Μου αρέσει πολύ να παίζω μαζί του και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου να μετακομίσω στην ΑΕΚ, γνωρίζοντας ότι θα ήταν κι αυτός εδώ. Απολαύσαμε την τελευταία μας χρονιά με τον ΠΑΟΚ.

Ο Φρανκ είναι ένας καταπληκτικός τύπος και ακόμα καλύτερος συμπαίκτης. Δίνει τα πάντα σε κάθε βραδιά. Δεν προσφέρει μόνο εκπληκτικές επιθετικές ικανότητες, αλλά και μια ανταγωνιστική στάση που τονώνει όλους γύρω του. Ξέρει τι έπρεπε να κάνει για να κερδίσει η ομάδα. Και λατρεύει να κερδίζει».

Για τις ομοιότητες της ΑΕΚ με την περασμένη σεζόν: «Ο κόουτς Σάκοτα ξέρει πώς να διευθύνει την ομάδα και ο τρόπος που παίζαμε πέρυσι είναι κάπως παρόμοιος με αυτόν που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς φέτος. Αν μπορώ να διακρίνω κάποιες διαφορές, αμυντικά είμαστε πολύ πιο σταθεροί από πέρυσι. Οι αμυντικές μας ικανότητες έχουν φτάσει σε άλλο ένα επίπεδο

Είναι εκπληκτικό να παίρνεις κάτι από αυτόν κάθε μέρα. Είναι θρύλος για αυτόν τον σύλλογο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με πολλά χρόνια εμπειρίας πίσω από την πλάτη του. Ξέρει απλώς πώς να κάνει πράγματα και είναι πραγματικά εύκολο για εμάς να παίζουμε για έναν προπονητή και έναν άνθρωπο σαν αυτόν».

Για τη Μάλαγα: «Τρέφουμε πολύ σεβασμό για την Μάλαγα. Για κάποιο λόγο, άλλωστε, είναι δύο συνεχόμενες χρονιές η πρωταθλήτρια. Είναι ένας εξαιρετικός οργανισμός, καλά προπονημένη, με μερικούς αστέρες του BCL στο ρόστερ της. Αλλά είναι ένα παιχνίδι τη φορά και θα δώσουμε τα πάντα για να φτάσουμε στον τελικό».