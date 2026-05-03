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Πρεμιέρα στα playoffs με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το Περιστέρι

Μπάσκετ
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι (16:00) στο πρώτο παιχνίδι των playoffs της GBL, με τον νικητή να κρίνεται στις δυο νίκες.

Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά με τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο θέλει να γιατρέψει τις πληγές του μέσω του πρωταθλήματος. 

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου υποδέχεται στο Παλατάκι το Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ 2) στο πρώτο παιχνίδι των playoffs της GBL, με τον νικητή να κρίνεται στις δυο νίκες. Χωρίς νέα προβλήματα θα παραταχθούν οι δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να μετράνε μόνο την απουσία του Νίκου Χουγκάζ, ο οποίος χάνει όλη τη σεζόν.

«Οφείλουμε να διαχειριστούμε σωστά τόσο τα συναισθήματα μας, όσο και την επιβάρυνση από το ευρωπαϊκό μας ταξίδι και να εμφανιστούμε στο παρκέ με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο» ανέφερε ενόψει του αγώνα ο κόουτς του Δικεφάλου, Παντελής Μπούτσκος, ενώ ο φόργουορντ του Περιστερίου, Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν επισήμανε: «Να παίξουμε καλή άμυνα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, να τρέξουμε όποτε χρειαστεί και να ακολουθήσουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».

Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Τσαρούχα, Κατραχούρας, Σκανδαλάκης. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Μύκονος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

STΟIXIMAN GBL- QUARTERFINALS

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η ΗΟTELS COLLECTION 1-8 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE)

QF1 

ΣΕΦ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

13/5/2026 

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*

ΣΕΦ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION

28/5/2026

EΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ME GAME 5 EUROLEAGUE

QF1

ΣΕΦ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –  ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION

15/5/2026  

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17/5/2026

ΕΡΤ-3

QF3* 

ΣΕΦ

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION

28/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

 

STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR- MΥΚΟΝΟΣ BETSSON 2-7 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE)

QF1 

TELEKOM CENTER ATHENS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON

13/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

MYΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

16/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*

TELEKOM CENTER ATHENS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON

28/5/2026

EΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ME GAME 5 EUROLEAGUE

QF1

ΤELEKOM CENTER ATHENS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON

15/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

17/5/2026

ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

QF3* 

ΤELEKOM CENTER ATHENS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON

28/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

 

 

STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS

ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON 3-6

QF1 

PAOK Sports Arena

ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON

3/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON - ΠΑΟΚ

6/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*

PAOK Sports Arena

ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON

10/5/2026

EΡΤ2 ΣΠΟΡ

STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS

AEK - AΡΗΣ BETSSON 4-5

QF1 

SUNEL ARENA

ΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON

14/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

ΑΡΗΣ BETSSON - ΑΕΚ

17/5/2026

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

QF3*

SUNEL ARENA

AEK- ARHS BETSSON

25/5/2026

EΡΤ2 ΣΠΟΡ

 

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