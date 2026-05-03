Πρεμιέρα στα playoffs με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το Περιστέρι

Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά με τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο θέλει να γιατρέψει τις πληγές του μέσω του πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου υποδέχεται στο Παλατάκι το Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ 2) στο πρώτο παιχνίδι των playoffs της GBL, με τον νικητή να κρίνεται στις δυο νίκες. Χωρίς νέα προβλήματα θα παραταχθούν οι δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να μετράνε μόνο την απουσία του Νίκου Χουγκάζ, ο οποίος χάνει όλη τη σεζόν.
«Οφείλουμε να διαχειριστούμε σωστά τόσο τα συναισθήματα μας, όσο και την επιβάρυνση από το ευρωπαϊκό μας ταξίδι και να εμφανιστούμε στο παρκέ με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο» ανέφερε ενόψει του αγώνα ο κόουτς του Δικεφάλου, Παντελής Μπούτσκος, ενώ ο φόργουορντ του Περιστερίου, Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν επισήμανε: «Να παίξουμε καλή άμυνα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, να τρέξουμε όποτε χρειαστεί και να ακολουθήσουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».
Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Τσαρούχα, Κατραχούρας, Σκανδαλάκης. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Μύκονος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:
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STΟIXIMAN GBL- QUARTERFINALS
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η ΗΟTELS COLLECTION 1-8 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE)
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QF1
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ΣΕΦ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
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13/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF2
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Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
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ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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16/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF3*
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ΣΕΦ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION
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28/5/2026
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EΡΤ2 ΣΠΟΡ
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ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ME GAME 5 EUROLEAGUE
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QF1
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ΣΕΦ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION
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15/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF2
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Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
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ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η HOTELS COLLECTION - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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17/5/2026
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ΕΡΤ-3
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QF3*
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ΣΕΦ
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OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
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28/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR- MΥΚΟΝΟΣ BETSSON 2-7 (ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE)
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QF1
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TELEKOM CENTER ATHENS
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
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13/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF2
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Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
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MYΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
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16/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF3*
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TELEKOM CENTER ATHENS
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
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28/5/2026
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EΡΤ2 ΣΠΟΡ
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ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ME GAME 5 EUROLEAGUE
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QF1
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ΤELEKOM CENTER ATHENS
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
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15/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF2
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Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
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ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
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17/5/2026
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ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
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QF3*
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ΤELEKOM CENTER ATHENS
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
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28/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS
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ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON 3-6
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QF1
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PAOK Sports Arena
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ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
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3/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF2
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Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON - ΠΑΟΚ
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6/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF3*
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PAOK Sports Arena
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ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
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10/5/2026
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EΡΤ2 ΣΠΟΡ
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STOIXIMAN GBL- QUARTERFINALS
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AEK - AΡΗΣ BETSSON 4-5
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QF1
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SUNEL ARENA
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ΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON
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14/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF2
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
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ΑΡΗΣ BETSSON - ΑΕΚ
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17/5/2026
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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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QF3*
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SUNEL ARENA
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AEK- ARHS BETSSON
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25/5/2026
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EΡΤ2 ΣΠΟΡ