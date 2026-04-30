Αντετοκούνμπο, Τζόκοβιτς, Μποντιρόγκα και... Κούζμα στο ΣΕΦ! (pics)

Παρέλαση... ονομάτων στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για το Game 2 των playoffs της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό.

Ο Ολυμπιακός οδεύει προς το 2-0 κόντρα στην ηρωική Μονακό, σε ένα ΣΕΦ γεμάτο ειδικούς... προσκεκλημένους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην Ελλάδα και κάθεται μαζί με τον κορυφαίο τενίστα, Νόβακ Τζόκοβιτς και τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος παρέδωσε το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου στον Σάσα Βεζένκοφ.

Παρόντες ως συνήθως ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο winger, Ντάνιελ Ποντένσε. Στους... εκλεκτούς καλεσμένους και ο Κάιλ Κούζμα, συμπαίκτης του Γιάννη και φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς.