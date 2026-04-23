Χλίνασον: «Είμαστε καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ - Καλή η ήττα με έξι πόντους»

Την πεποίθησή του ότι η Μπιλμπάο είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ και την αισιοδοξία του ενόψει του δεύτερου τελικού στην Ισπανία εξέφρασε ο Τρίγκβι Χλίνασον.

Ο 29χρονος Ισλανδός σέντερ (2,15μ.) μίλησε στο SER Deportivos Bilbao, υπογραμμίζοντας πως η ήττα των έξι πόντων (79-73) για την ομάδα του είναι ένα καλό αποτέλεσμα, καθώς ο ίδιος θεωρεί πως αυτό μπορεί να ανατραπεί στην Bilbao Arena.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χλίνασον: «Θα μπορούσες να πεις ότι η Μπιλμπάο έφυγε ζωντανή από το Παλατάκι. Φυσικά! Στο τέλος, η ήττα με έξι πόντους νομίζω ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να πούμε ότι είμαστε χαρούμενοι, γιατί σε τέτοιου είδους παιχνίδια δεν είσαι ποτέ πραγματικά χαρούμενος. Θα ήταν καλύτερα να χάναμε με τέσσερις ή δύο πόντους ή κάτι τέτοιο. Είχαμε πολλά θετικά πράγματα στην επίθεση και εντοπίσαμε τις αδυναμίες τους στην άμυνα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτά που μάθαμε στο παιχνίδι στην Ελλάδα για να ξεπεράσουμε το χάσμα των έξι πόντων στην έδρα μας».

Για τη ρεβάνς: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, δεν έχω καμία αμφιβολία. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, πολύ ταλαντούχους, και σε αυτό το παιχνίδι, για παράδειγμα, οι Ταϊρί και Μπέβερλι έπαιξαν πολύ καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τους ελέγξουμε λίγο περισσότερο στο επόμενο παιχνίδι, και με αυτό, θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτή τη διαφορά των έξι πόντων».

Για το ότι η Μπιλμπάο δεν έχει παιχνίδι το Σαββατοκύριακο σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ: «Ήταν σίγουρα τυχεροί που παίξαμε αυτό το παιχνίδι κόντρα στην Γκραν Κανάρια, αλλά τώρα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμαστούμε».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας: «Νομίζω ότι η άμυνά τους μας έχει δώσει πολλά ανοιχτά σουτ, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει επικεντρωθεί περισσότερο στο να με εμποδίσει να σκοράρω πολλούς πόντους, και αυτό μας έχει δώσει πολλά ανοιχτά σουτ. Όπως είπα στους συμπαίκτες μου, είχαμε πολλά εύκολα σουτ και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην έδρα μας και θα περάσουμε υπέροχα στη Μιραμπίγια».