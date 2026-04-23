O Ντιαλό αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός της σεζόν στην Euroleague - Στην 5άδα Ουόκαπ και Γκραντ

Ο Άλφα Ντιαλό αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός της σεζόν στην Euroleague. Στην πεντάδα οι Τόμας Ουόκαπ και Τζέριαν Γκραντ.

Στον Αμερικανό άσο της Μονακό κατέληξε το βραβείο του «Best Defender» της φετινής περιόδου στην διοργάνωση, με τον Ντιαλό να φτάνει στην κατάκτηση για πρώτη διάκριση της καριέρας του στην Euroleague.

Δεύτερος στην σχετική λίστα είναι ο Νίκολο Μέλι της Φενέρμπαχτσε, που ήταν κι αυτός από τα φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου, με τον Τόμας Ουόκαπ να έρχεται τρίτος.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ και στην πέμπτη ο Τζέριαν Γκραντ.