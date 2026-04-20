Τρεις εμβληματικοί αρχηγοί του ΠΑΟΚ στο SDNA για τα 100 χρόνια: «Κάρμα, υπερηφάνεια, ανατριχίλα»

Εκατό χρόνια ζωής κλείνει σήμερα ο ΠΑΟΚ και το SDNA δίνει τον λόγο σε τρεις εμβληματικούς αρχηγούς του μπασκετικού τμήματος που έγραψαν τη δική τους ιστορία.

Μπάνε Πρέλεβιτς, Γιώργος Μπαλογιάννης και Βαγγέλης Μαργαρίτης ήταν τρεις από τις πιο σημαντικές μορφές του μπασκετικού ΠΑΟΚ από το 1980 μέχρι και σήμερα, που τίμησαν και με το παραπάνω την ασπρόμαυρη φανέλα και φόρεσαν το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ξεκίνησε το 1988 και για 9 χρόνια υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ ως αθλητής και έγινε η θρυλική μορφή του μπασκετικού τμήματος. Κατέκτησε δύο ευρωπαϊκά τρόπαια, ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας και η φανέλα με το νούμερο «7» αποσύρθηκε προς τιμήν του Μπάνε Πρέλεβιτς και θα κοσμεί για πάντα την οροφή του PAOK Sports Arena.

Συμπαίκτες του «τίγρη» υπήρξε για αρκετά χρόνια ο Γιώργος Μπαλογιάννης, ο οποίος φόρεσε τα ασπρόμαυρα επίσης για 9 χρόνια. Από το 1992 έως το 2000 και ξανά το 2004-05 για να κλείσει την καριέρα του στην αγαπημένη του ομάδα, όπως έκανε και ο Μπάνε το 1999-2000. Μαζί κατέκτησαν το Κύπελλο Κόρατς (1994) και το Κύπελλο Ελλάδας (1995), ενώ ως αρχηγός ο ίδιος σήκωσε ακόμα ένα Κύπελλο (1999).

*Κάτω αριστερά: Μπαλογιάννης, Κόρφας και Πρέλεβιτς πανηγυρίζουν το Κύπελλο Κόρατς του 1994

Ακόμα περισσότερα χρόνια, 11 στο σύνολο, έδωσε από την μπασκετική του καριέρα των 23 ετών στον ΠΑΟΚ ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. Για 9 συνεχόμενα χρόνια με τον Δικέφαλο στο στήθος (2012-21) με συμμετοχή σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας (2019). Και αυτός, έκλεισε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ τη διετία 2022-24, γράφοντας το σπουδαίο ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών με τη φανέλα του Δικεφάλου (423) και πλέον συνεχίζει στον σύλλογο από τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

*Ρέκορντμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Μαργαρίτης

Το SDNA επικοινώνησε με τoυς τρεις μεγάλους αρχηγούς ζητώντας τους λίγα λόγια για την σπουδαία αυτή ημέρα…

- Τα συναισθήματά σου και η ευχή σου για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ;

Μ. Πρέλεβιτς: «Είναι 100 χρόνια απεριόριστων εμπειριών που μας έχει ενώσει όλους. Η ομάδα θα μένει για πάντα, εμείς ερχόμαστε και φεύγουμε. Είμαστε σε μια φάση τώρα στα 100 χρόνια που ο ΠΑΟΚ μπορεί και κάνει πρωταθλητισμό και βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο σε όλα τα τμήματα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στα τμήματα του ερασιτέχνη. Για να διεκδικείς βέβαια και να έχεις αυτή δυνατότητα, πρέπει να είσαι και οικονομικά δυνατός. Και ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο έχει όλα τα εφόδια για να βρεθεί παντού στην κορυφή. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε όλοι. Τον ΠΑΟΚ πρώτο παντού».

Γ. Μπαλογιάννης: «Εύχομαι στον ΠΑΟΚ να τα χιλιάσει και ακόμα παραπέρα. Να έχουν όλοι υγεία όσοι βρίσκονται στις ομάδες σε όλα τα τμήματα. Χρειάζεται υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά για να παραμένει ο ΠΑΟΚ πάντα ανταγωνιστικός και διεκδικητής των τίτλων. Είναι ένα κορυφαίο σωματείο με τεράστια ιστορία και εύχομαι να συνεχίσει να γράφει ιστορία. Για μένα υπάρχει το αίσθημα της ικανοποίησης και της υπερηφάνειας που υπηρέτησα αυτή την ομάδα και φόρεσα αυτή τη φανέλα. Και για τον κόσμο θα πω να συνεχίζει να στηρίζει γιατί ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του είναι αλληλένδετα κομμάτια».

Β. Μαργαρίτης: «Τα συναισθήματά μου για την ομάδα είναι γνωστά, μου έχει δώσει πολλά πράγματα ο ΠΑΟΚ και εγώ προσπαθούσα όλα αυτά τα χρόνια να δώσω ό,τι μπορώ και να τα επιστρέψω όπως μπορούσα καλύτερα. Στα 100 χρόνια του συλλόγου εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα, σε όλο τον ΠΑΟΚ, σε όλα τα τμήματα και να συνεχίσει να πετάει ψηλά. Εύχομαι οι φίλαθλοι να δουν την ομάδα όπως την ονειρεύονται, με τρόπαια και διακρίσεις παντού και πάντα στο υψηλότερο επίπεδο».

- Η πιο δυνατή σου ανάμνηση από τον ΠΑΟΚ;

Μ. Πρέλεβιτς: «Η ημέρα που υπέγραψα το συμβόλαιό μου το 1988 με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και ήταν μια διαδρομή απίστευτη που δεν την περίμενα. Βάζω αυτή ως την πιο σημαντική μου στιγμή, πιο πάνω και από τους τίτλους και τις χαρές και τις λύπες γιατί ήταν αυτή η αρχή των όλων όσων ακολούθησαν με πολύ δυνατά συναισθήματα για μένα. Ήταν ένας δρόμος καρμικός που συνεχίζει να πηγαίνει».

Γ. Μπαλογιάννης: «Υπάρχουν πολλές αναμνήσεις, και χαρές και λύπες. Ζήσαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Οι στεναχώριες πιστεύω όμως, σε κάνουν πιο δυνατό. Οι χαμένοι τελικοί και οι χαμένες ευκαιρίες ήταν περισσότερες στη δική μου θητεία. Το Final Four του ‘93 (σ.σ. για το Κύπελλο Πρωταθλητριών, τη σημερινή Ευρωλίγκα) και ο τελικός στη Βιτόρια το ‘96 (σ.σ. Κύπελλο Κόρατς) ήταν στιγμές που με πλήγωσαν, αλλά παράλληλα σε κάνουν πιο δυνατό για να συνεχίσεις».

Β. Μαργαρίτης: «Η δική μου πιο δυνατή ανάμνηση είναι η εικόνα και ο ήχος στο Παλατάκι από τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά μου. Είναι μια στιγμή καθηλωτική, ανατριχιαστική και δεν θα τη ξεχάσω ποτέ. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κάθε φορά που άκουγα το όνομά μου από τους φιλάθλους στο γήπεδο ήταν πάντα ξεχωριστή».

- Πως βλέπεις την ευκαιρία κατάκτησης του FIBA Europe Cup φέτος;

Μ. Πρέλεβιτς: «Είναι σημαντικό που η ομάδα βρίσκεται πάλι σε αυτή τη θέση και έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει έναν τίτλο και είναι ιδιαίτερο αν τον κατακτήσει να συνδεθεί με τα 100 χρόνια του συλλόγου. Είναι δύο ματς, είναι περίεργη ψυχολογία πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ συγκέντρωση για 80 λεπτά. Έχει δείξει η ομάδα ότι μπορεί να υπερασπιστεί το αγωνιστικό κομμάτι ψηλά. Ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα θεωρώ από την Μπιλμπάο, αλλά είναι και οι δύο πολύ κοντά. Δεν μπορείς να πεις πολλά για δύο τελικούς. Δεν ξέρεις τι απρόοπτα μπορεί να συμβούν. Μακάρι να έρθει ο τίτλος φέτος».

Γ. Μπαλογιάννης: «Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Είναι ένας τίτλος που τον χρειάζεται ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, το χρειάζεται και ο κόσμος του, που έχει έρθει ακόμα πιο κοντά στην ομάδα τα τελευταία χρόνια και βλέποντας τις προοπτικές που υπάρχουν εκφράζει τον ενθουσιασμό του. Μακάρι να είναι όλοι υγιείς στους τελικούς και να σηκώσει το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ. Πήρε μια καλή εμπειρία από πέρσι, έγινε πιο σοφός και ξέρει καλύτερα φέτος τι πρέπει να κάνει».

Β. Μαργαρίτης: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχει προσθαφαιρέσεις η Μπιλμπάο από πέρσι και εμείς είμαστε μια καινούρια ομάδα, που κάναμε αρκετές αλλαγές και μέσα στη σεζόν. Πιστεύω πως η Μπιλμπάο είναι καλύτερη από πέρσι, όμως και εμείς δείχνουμε πολύ καλά στοιχεία, έχουμε παίκτες με προσωπικότητα και με τις οδηγίες του Παντελή Μπούτσκου έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Και είναι κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ, είναι ο στόχος μας και μακάρι να το πετύχουμε για να συνδυαστεί και με τα 100 χρόνια του συλλόγου. Αυτό που σκεφτόμαστε πλέον είναι αυτά τα δύο παιχνίδια και να κερδίσουμε στο τέλος έστω και με μισό πόντο για να πάρουμε την κούπα, που θα δώσει τρομερή χαρά, και σε εμάς και στον κόσμο».