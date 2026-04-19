Ο Άρης ήταν ανταγωνιστικός - κυρίως στο πρώτο ημίχρονο - ωστόσο όταν ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στην επίθεση, «καθάρισε» εύκολα το ματς (92-81), με όπλο του το τρίποντο (15/31τρ.).

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς ένταση και ενέργεια - κυρίως στο πρώτο μέρος - ο Άρης του έβαλε δύσκολα, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό και με όπλο τους το τρίποντο (15/31τρ.) «καθάρισαν» εύκολα τη νίκη (92-81).

Οι Πειραιώτες διεύρυναν το αήττητο σερί του στο πρωτάθλημα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 23-0, την στιγμή που οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στο 13-9.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, βλέποντας τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Ντόρσεϊ να συμπληρώνει 13 πόντους. Διψήφιοι Πίτερς (11π. 3/4τρ.) και Νιλικίνα (11π. 3ρ. 4ασ.), γεμάτη εμφάνιση και από τον Βεζένκοφ (10π. 7ρ.)

Από την άλλη πλευρά ο Αμίν Νουά ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Μήτρου - Λονγκ να συμπληρώνει 15 πόντους με 5 ασίστ. Πληθωρική παρουσία από τον Χαρέλ με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Nωθρός και χωρίς ένταση ο Ολυμπιακός, πήρε προβάδισμα ο Άρης

Με την κλασική του πεντάδα εκκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Άρη να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση (2-5) και τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν σκορ μέσα από την ρακέτα (6-7 στο 3’). Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν φέρει περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα τους, ο Νουά έκανε πολύ καλή δουλειά την ώρα που οι φιλοξενούμενοι μεγάλωσαν την διαφορά τους στο +8 (6-14 στο 5’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχαν ένταση στο παιχνίδι τους, αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ, με τον Φόρεστερ να εκτοξεύει την διαφορά για τους Θεσσαλονικείς στο +12 (11-23 στο 8’) και τον Έλληνα τεχνικό να καλεί το πρώτο τάιμ-άουτ. Οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο -8 (15-23), με τους Πίτερς και Φουρνιέ να τρέχουν ένα γρήγορο σερί 4-0 στο φινάλε της περιόδου.

Έβγαλε αντίδραση ο Ολυμπιακός με κυρίαρχο Μιλουτίνοφ και ισορρόπησε το ματς

Με δυο σερί τρίποντα των Νιλικίνα-Πίτερς μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο μειώνοντας στο καλάθι την διαφορά (21-23), με τον Άρη να απαντά άμεσα με δικό του σερί 6-0 για το 21-29 στο 13’. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε την ένταση στην άμυνα, βρήκε σκορ από τον Νιλικίνα μειώνοντας στο πόντο (28-29 στο 15’), με τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (5π. 8ρ. 3ασ.). Ο Νουά έγινε ο πρώτος διψήφιος για τον Άρη (10π.) με τους «κιτρινόμαυρους» να διατηρούν το προβάδισμα τους (+5, 32-37 στο 17’) σουτάροντας αρκετά καλά από τα 6.75μ. (6/14τρ. +6 34-40 στο 19’). Ο Ντόρσεϊ με 4 δικούς του πόντους έφερε σε ισορροπία το ματς στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Ολυμπιακό να έχει βελτιώσει την εικόνα του σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο.

Βρήκε ρυθμό από τα 6.75μ. ο Ολυμπιακός και πήρε διψήφιο προβάδισμα

Με τέσσερις σερί πόντους του Άλεκ Πίτερς μπήκε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (44-40), με τον Άρη να απαντά άμεσα με σερί 5-0 παίρνοντας ξανά τα ηνία του ματς (44-45 στο 22’). Οι «ερυθρόλευκοι» δια χειρός Ντόρσεϊ έτρεξαν 7-0 σερί για να ανεβάσουν το προβάδισμα τους στο +6 (51-45 στο 23’), με τον Ουόκαπ να στέλνει την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 57-47 στο 25’). Η αντίδραση των «κιτρινόμαυρων» ήταν άμεση, με τους παίκτες του Μίλισιτς να τρέχουν σερί 8-0 για να μειώσουν στο καλάθι (57-55 στο 26’), την στιγμή που οι Πειραιώτες δια χειρός Νιλικίνα επανέφεραν την διαφορά στην διψήφια τιμή της (+12, 67-55 στο 27’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο +13 (71-58), με τον Ολυμπιακό να πιάνει τα γνωστά του στάνταρ και τον Άρη να έχει πολύ καλή εικόνα στο παρκέ.

«Πυροβολούσε» από τα 6.75μ. ο Ολυμπιακός, κέρδισε εύκολα τον Άρη

Ο Ολυμπιακός είχε βάλει σημαντικές βάσεις για να διευρύνει το αήττητο σερί του στην GBL, με τον Άρη να βγάζει ενέργεια μειώνοντας αρχικά στο -8 (73-65) και στο 6 (74-67) δια χειρός Νουά και Χαρέλ. Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ έδωσαν λύσεις στους «ερυθρόλευκους», με τον Σέρβο σέντερ να κάνει πάρτι στην ρακέτα (16π. 11ρ.) για το +13 των Πειραιωτών (80-67 στο 35’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα εκτελούσαν από τα 6.75μ. με τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ να εκτοξεύουν την διαφορά στο +19 (89-70 στο 37’) «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι. Τα τελευταία λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν μια ακόμα νίκη, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους στο 23-0 (92-81).

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης