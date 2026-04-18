Η Μπιλμπάο γνώρισε την ήττα από την Μανρέσα (84-80) ενόψει του πρώτου τελικού με τον ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup.

Η Μπιλμπάο υποδέχθηκε στην έδρα της την Μανρέσα και γνώρισε την ήττα με 84-80. Έτσι, «έπεσε» στο 15-13 στην ACB, με τους νικητές να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 11-16.

Κορυφαίος της Μπιλμπάο ήταν ο Φρέι με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Πάντζαρ προσέθεσε 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Οριόλα με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. 15 πόντους είχαν και οι Ρέγιες (με 4 ριμπάουντ) και Μπρουκς (με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ).

Τώρα, η Μπιλμπάο έχει μπροστά της τον πρώτο τελικό με τον ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup (22/4, 19:15).