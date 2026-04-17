«Κοιτάζει ΛεΝτέι και Χεζόνια η Χάποελ»

Με το βλέμμα -και- στην επόμενη σεζόν η Χάποελ Τελ Αβίβ, που φέρεται να έχει κυκλώσει τα ονόματα των Ζακ ΛεΝτέι και Μάριο Χεζόνια.

Σύμφωνα με τη σέρβικη "Mozzartsport", η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα πλέι οφ της Euroleague, έχει βάλει μπροστά ήδη τον μεταγραφικό σχεδιασμό της για την επόμενη σεζόν.

Δύο περιπτώσεις που φαίνεται να απασχολούν για τη θέση του φόργουορντ είναι ο ΖακΛεντέι και ο Μάριο Χεζόνια, δύο παίκτες με θητεία σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό κατά το παρελθόν, με τον άσο της Αρμάνι Μιλάνο να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της.

Ο ΛεΝτέι αποτελεί πιο προσιτή περίπτωση, μιας και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ωστόσο στα υπόψιν βρίσκεται και η πιο δύσκολη του Κροάτη πρώην NBAer της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Χεζόνια ωστόσο δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο, πλην όμως το όνομά του εμπλέκεται συχνά-πυκνά σε μεταγραφικά σενάρια.

