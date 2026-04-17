«Βρώμιζε» και την «επίσημη αγαπημένη» για... χάρη του Προμηθέα ο Λιόλιος: Η άγνωστη ιστορία με τη μεταγραφή του Λούντζη

Η δράση του Βαγγέλη Λιόλιου στο παρασκήνιο βγήκε στη φόρα με την καταγγελία που σόκαρε το ελληνικό μπάσκετ και δείχνει τις πρακτικές του προέδρου της ΕΟΚ και ισχυρού άνδρα του Προμηθέα.

Ο Λιόλιος εδώ και χρόνια δεν δρα στο προσκήνιο και το παρασκήνιο μόνο με την ιδιότητα του προέδρου της ΕΟΚ. Κι αυτό γιατί παρά τον προεδρικό θώκο στην ελληνική ομοσπονδία συνέχιζε να... τρέχει τον Προμηθέα, ακόμα και με αθέμιτο τρόπο.

Στην καταγγελία - βόμβα που τάραξε τα θεμέλια του ελληνικού μπάσκετ γίνεται ακριβής αναφορά στη δράση του Λιόλιου.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως μέσω μηνυμάτων τεκμηριώνεται πως ο Προμηθέας είναι εταιρεία συμφερόντων του και πως ο ίδιος ασκεί διοίκηση στους Πατρινούς.

«Επιλογές παικτών και άμεση συνεννόηση με παίκτες: Από τα κάτωθι μηνύματα προκύπτει ότι συνομιλεί με παίκτες και προτρέπει να μιλήσουν συνεργάτες του με τον μάνατζερ παικτών Σπανό. Περαιτέρω, κάνει προβλέψεις σε ποια θέση θα τερματίσει ο Προμηθέας στο Ελληνικό Πρωτάθλημα και, τέλος, αξιοποιώντας παράτυπα την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ θα έκανε κουβέντα και με τον παίκτη της Εθνικής Λούντζη», τονίζεται σε ένα σημείο της μακροσκελούς καταγγελίας και η υπόθεση του Μιχάλη Λούντζη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο 28χρονος γκαρντ υπέγραψε στους Πατρινούς το καλοκαίρι του 2024, αφού νωρίτερα ο Λιόλιος είχε χρησιμοποιήσει τη θέση του ως πρόεδρος της ΕΟΚ για να τον... ψήσει. Δεν είναι τυχαίο πως στις 21 Ιουνίου 2024 ο Λιόλιος είχε στείλει μήνυμα που ανέφερε επί λέξει: «Κλείσε τον Λούντζη χθες. Τώρα θέλει κουβέντα μέσω Τάσου. Αν χρειαστεί να κάνω κάτι εγώ πες μου. Θα τον έχω στην Εθνική τόσες μέρες…».

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, λοιπόν, εκτελούσε χρέη... General Manager και εκμεταλλευόταν τη θεσμική θέση του για τα «χατήρια» και τις μεταγραφές του Προμηθέα.