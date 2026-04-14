«Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με την Euroleague για το νέο δεκαετές συμβόλαιό της»

Η Φενέρμπαχτσε φαίνεται αποφασισμένη να μείνει στην Euroleague υπογράφοντας το νέο 10ετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα με το "Eurohoops", οι πρωταθλητές Ευρώπης αποφάσισαν να παραμείνουν στην κορυφαία διοργάνωση της ηπείρου.

Η «Φενέρ» δέχτηκε έντονη πίεση το προηγούμενο διάστημα από το NBA Europe και δεν είχε υπογράψει το 10ετές deal με την Euroleague, το οποίο έχουν οι ανανεώσει σχεδόν όλοι οι μέτοχοι.

Όμως, φαίνεται πως η τουρκική ομάδα θα υπογράψει με τη σειρά της την παραπάνω συμφωνία και θα μείνει... σταθερή κάτοικος της λίγκας.

Εφόσον αυτό συμβεί στην πράξη και επικυρωθεί και τυπικά σε ένα από τα επόμενα ΔΣ, τότε άπαντες εντός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα ρίξουν όλη την προσοχή τους στο να πάρουν την αντίστοιχη υπογραφή και της Ρεάλ Μαδρίτης.