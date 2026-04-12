Επίσημο: Παρελθόν από την Ντουμπάι ο Γκόλεματς (pic)

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Ντουμπάι, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της regular season της Euroleague.

Η Ντουμπάι ηττήθηκε εύκολα από την Αναντολού Εφές (85-69) και πέρα από το ματς έχασε και την πιθανότητα να περάσει στην επόμενη φάση της Euroleague.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ομάδα αποφάσισε να… χωρίσει τους δρόμους της με τον Γιούριτσα Γκόλεματς και την Κυριακή (12/4) ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του.

Ο Γιαν Σέντγιουρτς θα είναι αυτός που θα κάτσει στην άκρη του πάγκου για την αναμέτρηση με την Μπούντουτσνοστ.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή Γιούριτσα για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα.

Ο Γιαν Σέντγιουρτς θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού προπονητή για τον αγώνα με τη Μπούντουτσνοστ» αναφέρει η ανακοίνωση.