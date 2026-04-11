«Απολύθηκε ο Γκόλεματς από τη Ντουμπάι»

Σύμφωνα με Βόσνιο δημοσιογράφο, ο Σλοβένος προπονητής δεν θα συνεχίσει στη νεοφώτιστη ομάδα της Ευρωλίγκας. Κάτι, που επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ του SDNA.

Η Ντουμπάι έχασε χθες με κατεβασμένα τα χέρια από την Εφές και μαζί ουσιαστικά την πιθανότητα να περάσει στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκας. Κάτι, που κοστίζει την θέση του προπονητή στον Γιούριτσα Γκόλεματς, ο οποίος σύμφωνα με τον Βόσνιο δημοσιογράφο, Ντάρκο Ντζελέτοβιτς, απολύθηκε από την διοίκηση της νεοφώτιστης στην Ευρωλίγκα ομάδας.

Η Ντουμπάι δαπάνησε πολλά χρήματα για την δημιουργία του φετινού ρόστερ, ενώ στα τελευταία ματς παίζει στο Σεράγεβο, λόγω των όσων γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Για την διαδοχή του Γκόλεματς, οι πληροφορίες του SDNA λένε ότι στη λίστα είναι και ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος στη Παρί.