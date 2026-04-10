Τα κορίτσια αξίζουν επαίνους, ο Αθηναϊκός αξίζει έρευνας...

Ο Λιόλιος ήταν εκεί, ο Χαρδαλιάς ήταν εκεί, τα κορίτσια του Αθηναϊκού ήταν εκεί. Η προσπάθεια όλων έχει ήδη αποδώσει καρπούς, ο Αθηναϊκός πλησίασε αλλά στα 2,5 εκατ. προϋπολογισμού η Μερσίν αντιπαρέταξε 3 και ήταν αυτό το κλικ ανώτερη που έφτανε για να κατακτήσει το Eurocup.

Ο φετινός Αθηναϊκός πέτυχε μια υπέρβαση. Έγινε η πρώτη ομάδα μπάσκετ γυναικών που είχε 23 αθλήτριες στο ρόστερ του. Πήρε όσες ήθελε, πήρε κι αυτές που δεν ήθελε με στόχο να αποδυναμώσει τους αντιπάλους του. Κατήργησε όλους τους κανόνες, με στόχο να παίξει μόνος του εντός συνόρων και να απογοητεύσει τους ανταγωνιστές του.



Ο Ολυμπιακός το έπιασε το μήνυμα και... παραιτήθηκε. Οι κακές γλώσσες λένε πως ήταν μια αντιπαροχή για κάτι... πισίνες που θα έρχονταν δώρο μερικούς μήνες μετά αλλά ποιος παίρνει σοβαρά τέτοιου είδους πληροφορίες, εξάλλου δεν γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα, για αυτό και δεν υιοθετούμε...



Ο Παναθηναϊκός που έχει άλλο χαρακτήρα ως σύλλογος όχι μόνο δεν παραιτήθηκε αλλά δίνει μάχη με όλες τις αντίξοες συνθήκες να σταθεί όρθιος. Μοιάζει απίθανο να το καταφέρει, με back2back τιμωρίες έδρας, με εξοστρακισμό από το γήπεδο που έπαιξε 12 αγώνες για να παίξει τον εντός έδρας τελικό στον Χολαργό, με διαιτησίες απείρου κάλλους. Και με μπάτζετ μισό από του Αθηναϊκού, αλλά δεν είναι όλα τρόπαια, υπάρχει κι η υπερηφάνεια...



Αυτή που πρέπει και μπορούν να νιώθουν τα κορίτσια του Αθηναϊκού. Γιατί έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάλεψαν μέχρι να ακουστεί η κόρνα της λήξης, οι αθλήτριες και όλο το σταφ της ομάδας έκαναν εξαιρετική δουλειά και τη νέα σεζόν στην Εuroleague θα διεκδικήσουν ακόμα και την πρόκριση στο Final 6. Γιατί όχι; Λεφτά υπάρχουν.



Και υπό αυτή την έννοια είναι σπουδαίο που μια ομάδα της τοπικής κοινωνίας πέτυχε κάτι τόσο μεγάλο. Ο Αθηναϊκός που έχει μηδενική αντιπαλότητα με τους μεγάλους θα έπρεπε να είναι η ομάδα που ενώνει. Για έναν περίεργο λόγο έγινε ομάδα που διχάζει.



Άλλος ψάχνει να βρει από που έρχονται οι χορηγοί (τόσους χορηγούς όσους δεν έχει ούτε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό μαζί), άλλος αναρωτιέται πώς βρέθηκε να έχει χρησιμοποιήσει φέτος 12 ξένες στο ρόστερ του, όμως αγωνιστικά η Καλτσίδου κατάφερε να κάνει ομάδα και να παρουσιάσει στο γήπεδο κάτι που αξίζει να δεις.



Το πιθανότερο είναι πως υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο Αθηναϊκός θα φτάσει και στο νταμπλ και γρήγορα θα καταφέρει να αναπληρώσει αυτό που έχασε χθες.



Πέρα όμως από την έρευνα που αξίζει για όλα τα παραπάνω, χρήζει... διερεύνησης πως μια ομάδα που θα μπορούσε να αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και ενότητας, κατάφερε να σχολιάζεται αρνητικά σε όλες τις ελληνικές ιστοσελίδες, ενώ έπαιζε αντίπαλος με μια τουρκική ομάδα. Απίστευτο και κρίμα μαζί για την προσπάθεια όλων των κοριτσιών, εντός κι εκτός τεσσάρων γραμμών...