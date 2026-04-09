Γκραντ - Όσμαν: «Πολύ σημαντικό να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι» (vid)

Τζέριαν Γκραντ και Τζέντι Όσμαν σε δηλώσεις του μίλησαν στο PameStoixima για το παιχνίδι κόντρα στην Βαλένθια στάθηκαν στην σημαντικότητα του αποψινού παιχνιδιού και ανέλυσαν το τι πρέπει να προσέξουν στο παιχνίδι της Ισπανικής ομάδας.

Για το αποψινό παιχνίδι με την Βαλένθια:

Τζέριαν Γκραντ: «Παίζουν καλά. Είναι σκληρή ομάδα. Δεν είναι τυχαία στην δεύτερη θέση και μας νίκησαν στην έδρα μας»

Τσέντι Όσμαν: «Θα παίξουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, που βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Τα δύο τελευταία παιχνίδια, είναι σαν τελικός για εμάς. Θα είμαστε στο γήπεδο για να κερδίσουμε το παιχνίδι.»

Για το τί καθορίζει αυτό το παιχνίδι και ποιο θα είναι το κλειδί:

Τζέριαν Γκραντ: «Επιστροφές στην άμυνα, Είναι ομάδα που παίζει πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην άμυνα»

Για την συγκέντρωση του αλλά και την εμφάνιση του στην Βαρκελώνη μίλησε ο Όσμαν: «Πολύ. Είμαι συγκεντρωμένος και ενθουσιασμένος. Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι υπέροχο να δίνεις μια καλή εμφάνιση, αλλά πάντα κερδίζουμε σαν ομάδα. Αυτό έχει σημασία».

Για τον τραυματισμό του, ότι αγωνίστηκε τραυματίας και το αν νιώθει καλύτερα μίλησε ο Γκραντ: «Επανέρχομαι σιγά σιγά. Είναι δύσκολο να παίζεις με το ένα χέρι, αλλά κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι πολύ δραστήριος».

Προσέθεσε ακόμη το τί φοβάται περισσότερο από την Βαλένθια: «Είναι μια ομάδα που παίζει πού γρήγορα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που μας αρέσει να παίζουμε στο μισό γήπεδο».

Για το πού πρέπει να επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός: «Πρέπει να επικεντρωθούμε στην νοοτροπία που είχαμε προχθές. Πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία αμυντικά και επιθετικά, πρέπει να είμαστε επιθετικοί από το πρώτο λεπτό», δήλωσε ο Τσέντι Όσμαν.

Για το πότε θα τραγουδήσει ξανά στους οπαδούς: «Θα δούμε, νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο μέχρι εκείνη την στιγμή. Πρώτα ας τελειώσουμε με τα δύο παιχνίδια και μετά βλέπουμε που θα βρισκόμαστε στα playoffs. Kαι μετά αν καταφέρουμε να φτάσουμε στο Final-4.

Τέλος, τί μήνυμα έστειλαν στους οπαδούς του «τριφυλλιού»:

Τζέριαν Γκραντ: «Είστε πάντα μαζί μας. Κάθε φορά που μπαίνουμε στο γήπεδο παίζουμε για εσάς παιδιά. Σας ευχαριστούμε»

Τσέντι Όσμαν: «Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Ξέρουμε ότι είστε πάντα μαζί μας. Συνεχίστε να μας υποστηρίζετε, και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι».