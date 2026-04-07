Τέλος από την Γκραν Κανάρια ο Γιάκα Λάκοβιτς

Η διοίκηση της Γκραν Κανάρια μετά την ήττα από την Μπούργκος που έβαλε τους νησιώτες σε μεγάλες περιπέτειες για την παραμονή στην Liga Endesa, πήρε την απόφαση να λύσει την συνεργασία της με τον Γιάκα Λάκοβιτς.
Ο πρώην καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, βρίσκονταν στον πάγκο της Γκραν Κανάρια από το 2022, ωστόσο η απογοητευτική πορεία την φετινή σεζόν και το ρεκόρ 7-18 στο ισπανικό πρωτάθλημα, έφερε εξελίξεις.
Η Γκραν Κανάρια βρίσκεται ακριβώς πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού και οι ιθύνοντες της ισπανικής ομάδας πήραν την απόφαση για αλλαγή στον πάγκο στην προσπάθεια να σωθεί η σεζόν.
CB Gran Canaria has decided to part ways with Jaka Lakovic after the loss to San Pablo Burgos and an increasingly dangerous situation in Liga ACB.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 6, 2026
According to Canarias7, the club is sitting just above the relegation zone with a 7-18 record and has chosen to make a coaching… pic.twitter.com/T3CmMS3VZQ