Τέλος από την Γκραν Κανάρια ο Γιάκα Λάκοβιτς

Ο Σλοβένος προπονητής θα αποτελέσει παρελθόν από την ισπανική ομάδα, μετά την απογοητευτική πορεία της την φετινή σεζόν.

Η διοίκηση της Γκραν Κανάρια μετά την ήττα από την Μπούργκος που έβαλε τους νησιώτες σε μεγάλες περιπέτειες για την παραμονή στην Liga Endesa, πήρε την απόφαση να λύσει την συνεργασία της με τον Γιάκα Λάκοβιτς.

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, βρίσκονταν στον πάγκο της Γκραν Κανάρια από το 2022, ωστόσο η απογοητευτική πορεία την φετινή σεζόν και το ρεκόρ 7-18 στο ισπανικό πρωτάθλημα, έφερε εξελίξεις.

Η Γκραν Κανάρια βρίσκεται ακριβώς πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού και οι ιθύνοντες της ισπανικής ομάδας πήραν την απόφαση για αλλαγή στον πάγκο στην προσπάθεια να σωθεί η σεζόν.