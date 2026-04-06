Παναθηναϊκός: Στον αέρα το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Ο Παναθηναϊκός με ανάρτηση του στα social media παρουσίασε την ολοκαίνουργια ιστοσελίδα της μπουτίκ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση της στα social media παρουσίασε το ολοκαίνουργιο ηλεκτρονικό του κατάστημα, με τους «πράσινους» να προσφέρει στους φιλάθλους της ομάδας μια νέα online εμπειρία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

«Ανασχεδιασμένο, επαναπροσδιορισμένο και τώρα πιο κοντά σας από ποτέ. Μπείτε στην ολοκαίνουργια διαδικτυακή εμπειρία του PAOSHOP και εξερευνήστε την απόλυτη συλλογή του Παναθηναϊκού. Αγοράστε αποκλειστικά προϊόντα για τα αγαπημένα σας, βασικά πράσινα είδη. Όποτε θέλετε, όπου θέλετε, από κάθε συσκευή

Η διεύθυνση του καταστήματος είναι paoshop.gr.»