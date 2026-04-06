Lakers' Corner: Αφού δεν τραυματίστηκε κανένας άλλος, πάλι καλά…

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς (134-128), με τους «Λιμνανθρώπους» να κατεβαίνουν με… μισή ομάδα.

Πριν προλάβουν να ξεπεράσουν το σοκ με τους τραυματισμούς των Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Ντάλας Μάβερικς. Από την αρχή έγινε ξεκάθαρο πως οι «Λιμνάνθρωποι»… ψαχνόντουσαν με τα σχήματά τους και οι «Μαβς» πήραν τον έλεγχο του αγώνα. Παρά την επιστροφή που έγινε, η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε και οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 134-128. Οι Λέικερς παραμένουν τρίτοι στην δυτική περιφέρεια (50-28) και φυσικά δεν θα ήθελαν να τερματίσουν κάτω από την τετράδα και να χάσουν το πλεονέκτημα έδρας.

Ο… τριπλός Κενάρντ και ο έτοιμος για τα play-offs Λεμπρόν

Με τους Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς και Μάρκους Σμαρτ να είναι εκτός δράσης, οι Λουκ Κενάρντ και Λεμπρόν Τζέιμς ήταν οι κύριοι χειριστές τις μπάλας.

Ο πρώτος έδειξε πως για μπορεί να αναλάβει αυτό τον ρόλο για μερικά διαστήματα, ενώ δύσκολα θα μείνει ξανά στο παρκέ για 41 λεπτά. Στο συγκεκριμένο ματς σημείωσε το πρώτο triple-double της καριέρας του (15 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 11 ασίστ), δείχνοντας πως μπορεί να δώσει λύσεις στον Ρέντικ. Βέβαια, οι επιπλέον αρμοδιότητες και ο μεγάλος χρόνος συμμετοχής τον επηρέασαν στην εκτέλεση, τελειώνοντας το ματς με 29,4%.

Την ίδια ώρα, ο «Βασιλιάς» έδειξε πως είναι έτοιμος για τα play-offs. Ο Λεμπρόν… άγγιξε και αυτός το triple-double με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 15 ασίστ και στα 41 του συνεχίζει να είναι από τους πιο επικίνδυνους παίκτες στο ΝΒΑ. Ο θρύλος των «Λιμνανθρώπων» δείχνει να… πατάει το γκάζι στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν και οι Λέικερς θα τον χρειαστούν περισσότερο από ποτέ τώρα που οι δύο άλλοι αστέρες της ομάδας είναι εκτός δράσης. Μένει να φανεί αν θα καταφέρει να «κουβαλήσει» τους Λέικερς όπως έκανε νεότερος και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς…

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 30 πόντοι (12/22 σουτ, 1/6 τρίποντα, 5/9 βολές), 9 ριμπάουντ, 15 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 38:43.

LeBron James vs Mavs:

30PTS-9REB-15AST-1STL-12/22FG pic.twitter.com/sD8elha1wE — Laker Performances (@LALPerformance) April 6, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 21 πόντοι (9/13 σουτ, 3/5 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 39:02.

Rui Hachimura vs Mavericks:

| 21 PTS 7 REB 1 AST 1 STL 80.8 TS% | pic.twitter.com/i2iZ7YUu3A — Laker Performances (@LALPerformance) April 6, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 13 πόντοι (5/9 σουτ, 3/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 19:26.

Τζέικ ΛαΡάβια: 14 πόντοι (3/11 σουτ, 1/5 τρίποντα, 7/8 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 35:43.

Λουκ Κενάρντ: 15 πόντοι (5/17 σουτ, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές), 16 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 41:10.

Luke Kennard vs Mavericks:

| 15 PTS 16 REB 11 AST 1 STL | pic.twitter.com/Ntc2tk2Sof — Laker Performances (@LALPerformance) April 6, 2026

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 5 πόντοι (2/2 σουτ, 1/1 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 11:36.

Μπρόνι Τζέιμς: 5 πόντοι (2/3 σουτ, 1/2 τρίποντα) και 1 ασίστ σε 8:45.

Bronny James vs Mavs:

9MIN-5PTS-1AST-2/3FG-1/2 3PT pic.twitter.com/afWoXqMEVV — Laker Performances (@LALPerformance) April 6, 2026

Τζάκσον Χέιζ: 23 πόντοι (8/10 σουτ, 7/8 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 27:12.

Jaxson Hayes vs Mavs:

23PTS-4REB-2AST-8/10FG-7/8FT pic.twitter.com/dUFe7hi1tA — Laker Performances (@LALPerformance) April 6, 2026

Κόμπε Μπάφκιν: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 1 ριμπάουντ σε 3:20.

Μαξ Κλέμπερ: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 12:42.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 1 ριμπάουντ σε 2:21.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Σύνολο: 128 πόντοι (47/91 σουτ - 51,6%, 8/27 τρίποντα - 29,6%, 26/33 βολές - 78,8%), 58 ριμπάουντ, 36 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 12 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς, Μάρκους Σμαρτ, Ντριου Τίμι, Κρις Μάνιον

Οι Λέικερς θα φιλοξενήσουν τώρα τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (8/4, 05:30) και μετά θα αναμετρηθούν εκτός έδρας με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (10/4, 05:00).