Αηδία: Επίδειξη δύναμης, διαιτητικά σκάνδαλα και 52 βολές για να πάρει το Πανελλήνιο το… σχολείο του Προμηθέα!

Δεν έχει τέλος αυτή η ντροπή. Την ώρα που η Πολιτεία κωφεύει, παιδιά έφευγαν κλαμμένα από το γήπεδο καθώς τα όσα συνέβησαν στο F4 του Πανελλήνιου Σχολικού δείχνει αρρωστημένους ανθρώπους που δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στην επίδειξη δύναμης.

Το SDNA ενοχλεί γιατί μιλάει πάντα με στοιχεία. Το καθήκον των δημοσιογράφων δεν είναι οι δημόσιες σχέσεις αλλά η αποκάλυψη της αλήθειας. Με κάθε κόστος. Στην Κύπρο ξεπεράστηκαν όλες οι κόκκινες γραμμές γιατί έφτασαν να πειράξουν παιδιά. Μαθητές Γ’ Λυκείου που μονομαχούσαν για το ποιος θα πάρει το Πανελλήνιο Σχολικό και μαζί με τα μόρια των πρωταθλητών Ελλάδος που ανοίγουν τον δρόμο για τα κορυφαία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Σχολικό.

Στον ημιτελικό που διεξήχθη στην Πάφο συναντήθηκαν το σχολείο της Αναγέννησης (Πάτρας) στο οποίο φοιτούν όλοι οι νεαροί αθλητές του Προμηθέα και της θυγατρικής «Προμηθέας 2014» από το πρόγραμμα «Νους» και το σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης που αποτελείται από κορυφαίους νεαρούς αθλητές ομάδων της πόλης, ανάμεσά τους και στελέχη Εθνικών ομάδων.

Διαιτητές ήρθαν από την Ελλάδα και ήταν ο Σπυρόπουλος και ο Καλογερόπουλος.

Στη φωτογραφία μία ακόμα σημειολογική παρουσία. Ο γιος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης, χωρίς να έχει ρόλο δασκάλου ή γονέα συνόδευσε την ομάδα και ήταν πάνω από τον πάγκο των Πατρινών.

Το Κολλέγιο Θεσσαλονίκης προηγήθηκε στον ημιτελικό με 58-45. Απέμεναν 12 λεπτά για τη λήξη. Το γήπεδο… έγειρε, το σχολείο της Πάτρας πήρε όλα τα σφυρίγματα, βρήκε πόντους από το φάουλ, η αντίπαλη ομάδα δεν βρήκε ποτέ τον δρόμο για τη γραμμή της φιλανθρωπίας και το τελικό σκορ έγραψε 60-64! Δηλαδή το σχολείο της Αναγέννησης έκανε σερί 2-19 στα τελευταία 12 λεπτά…

Ωστόσο τα όσα συνέβησαν δεν πέρασαν έτσι. Το Ελληνικό Κολλέγιο κατέθεσε ένσταση στην οποία αναφέρονται τα εξής πρωτοφανή: «Ο αθλητής και αρχηγός της ομάδας Ελληνικό Κολλέγιο υποβάλει ένσταση για ανάρμοστη λειτουργία της διαιτησίας καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού όπου θα ακολουθήσει αναλυτική αναφορά των πεπραγμένων από το Ελληνικό Κολλέγιο».

Δηλαδή εν ολίγοις τα παιδιά που ήταν σε έξαλλη κατάσταση από τα όσα συνέβαιναν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στο τέλος ξεσπούσαν σε κλάματα, κάνουν λόγο για αποφάσεις που αλλοιώνουν πλήρως την εικόνα και το τελικό σκορ.

Ο τελικός που ισοπέδωσε τα πάντα με… 52-20 βολές!

Το σχολείο της Πάτρας πήρε το εισιτήριο για τον τελικό και εκεί αντιμετώπισε το σχολείο της Υπατίας από την Αθήνα.

Η Αναγέννηση κέρδισε 52 βολές. Σε αγώνα σχολικού πρωταθλήματος. Η Υπατία εκτέλεσε 20. Ατυχώς, έχασε με αποβολή τον καλύτερο της παίκτη στο ημίχρονο. Χρεώθηκε με 3 τεχνικές ποινές. Και το σχολείο της Πάτρας πήρε το πρωτάθλημα, τα μόρια και την ευκαιρία να παίξει στο Παγκόσμιο Σχολικό.

Οι γονείς έχασαν τον έλεγχο, ενώ o διαιτητής Καλογερόπουλος κινήθηκε με επιθετικό τρόπο όπως μπορείτε να δείτε και στο ακόλουθο βίντεο.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής Καλογερόπουλος μαντέψτε σε ποιο άλλο ματς ήταν φέτος: Εθνικός Λιβαδειάς-Προμηθέας 2014. Στις 19/10/2025 σημειώνεται στο άρθρο του SDNA ότι διέκοψε το ματς για 15 λεπτά γιατί… διαμαρτύρονταν οι γηπεδούχοι με σκορ 16-14 και οι διαιτητές έφυγαν για τα αποδυτήρια γιατί οι γηπεδούχοι έβριζαν τους… θεσμούς και τον πρόεδρο της ΕΟΚ.

Απίθανη σύμπτωση…

Ο έτερος διαιτητής Σπυρόπουλος - στενός φίλος του επικεφαλής της ΚΕΔ, Ηλία Κορομηλά - πρωταγωνιστεί φέτος για πολλοστή φορά σε αγώνες αλλά για πρώτη φορά σε σχολικό. Ανάμεσα στα άλλα αγωνίστηκε στα ματς Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός (πέρυσι στα πλέι οφ) με διαιτησίες που προκάλεσαν το κοινό αίσθημα και τα κορίτσια του Παναθηναϊκού (αποβλήθηκε η Ερντέμ, εξέδωσε ανακοίνωση ο ΠΑΟ), ενώ για πρώτη φορά φέτος παίρνει πολλούς ορισμούς σε αγώνες Basket League και ειδικά σε παιχνίδια που κρίνουν ποια ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία. Ήταν για χρόνια στην αφάνεια διαιτητικά, όμως φέτος πήρε προαγωγή…

Τα όσα συμβαίνουν πλέον έχουν οδηγήσει ακόμα και ανήλικα παιδιά σε κατάσταση οργής.

Κατά διαβολική συγκυρία, οι ομάδες της Πάτρας από τον Προμηθέα, μέχρι τον Προμηθέα 2014, και το… σχολείο της Πάτρας αφήνουν όλους τους αντιπάλους με πρωτοφανή παράπονα έπειτα από κάθε αγώνα.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν από την Κύπρο φέρνουν… αναγούλα για τον ξεπεσμό και την αρρώστια ανθρώπων που έφτασαν να ασχολούνται με αγώνες παιδιών.

Για όσους έχουν αμφιβολίες, μπορούν να δουν και το ακόλουθο βίντεο με τις καταγγελίες από δημοσιογράφους που δεν ανήκουν στο δυναμικό του SDNA.

