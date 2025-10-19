Διέκοψαν για 15' οι διαιτητές το ματς του Προμηθέα Β' γιατί διαμαρτύρονταν οι φίλαθλοι της Λιβαδειάς!

Η παρουσία του Προμηθέα Β' και οι διαιτητικές αποφάσεις προκάλεσαν έκρηξη στη Λιβαδειά και το ματς διεκόπη για 15 λεπτά!
Πιο συγκεκριμένα με το σκορ 16-14, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων εξερράγησαν από όσα έβλεπαν, διαμαρτυρήθηκαν έντονα στους διαιτητές Αργυρούδη-Καλογερόπουλο-Ραπτογιάννη που διέκοψαν αρχικά προσωρινά το παιχνίδι για 3-4 λεπτά.
Στη συνέχεια οι διαμαρτυρίες δεν κόπασαν όπως θα περίμεναν από την ΕΟΚ/ΚΕΔ και οι διαιτητές αποφάσισαν να φύγουν από το γήπεδο καθότι υπήρξαν έντονα παράπονα που άγγιζαν και πρόσωπα-θεσμούς. Τελικά, μετά από 15 λεπτά επανήλθαν και ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι για τη Nations League 1.
Δείτε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο: