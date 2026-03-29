Ο μαγικός αριθμός 4 που θα κρίνει την πορεία της σεζόν

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Είναι εδώ πιο δυνατός από ποτέ μέσα στη σεζόν και ο μαγικός αριθμός 4 είναι αυτός που πλέον θα κρίνει την πορεία της σεζόν. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Γιατί το 4; Γιατί τόσες είναι οι σερί νίκες, που σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν τον έκαναν να πατάει και πάλι καλά στα πόδια του. Γιατί τόσες αγωνιστικές μένουν για να δει τη θέση που θα τερματίσει. Και γιατί με το απόλυτο θα είναι στην 4άδα και 3 βήματα πιο κοντά στο Final-4.

Το πιο θετικό είναι πως τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του. Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός στους πρώτους δύο μήνες του 2026 χάλασε τη ζωή του, ο ίδιος και πάλι μέσα σε 16 ημερολογιακές μέρες την έκανε πιο στρωτή. Φυσικά τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει κριθεί, αλλά όταν η κατάσταση είναι στη δική σου δικαιοδοσία, τότε τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα.

Το βασικό ζητούμενο του «τριφυλλιού» ήταν η διάρκεια. Οι «πράσινοι» είχαν έντονες διακυμάνσεις, ακόμα και κατά στην πορεία ενός ματς, κι όταν δεν μπορείς για 40 λεπτά να παραμείνεις στο ίδιο τέμπο, τότε δύσκολο να γίνει σε σερί ματς. Οι αναμετρήσεις με τη Ζαλγκίρις και τον Αστέρα έδειξαν τον δρόμο και το «διπλό» με την Ντουμπάι BC ήταν αυτό που δημιούργησε πλέον τη φόρα.

Με αυτή που καθάρισε το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό ο Παναθηναϊκός και πλέον έχει ξεκάθαρο στόχο την 6άδα και στα χέρια του ακόμα και την 4άδα. Που θα κριθεί αυτή; Σε Σόφια και Ισπανία. Εκεί που οι «πράσινοι» όσο νικούν τόσο θα σιγουρεύουν τα πλέι οφ και άλλο τόσο ταυτόχρονα θα ανοίγουν την πόρτα του αβαντάζ.

Και κάπου εδώ έρχεται ο σημαντικός αστερίσκος. Πριν από αυτά τα ματς μεσολαβεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα. Το πιο αδιάφορο παιχνίδι της τελευταίας 3ετίας σε εγχώρια διοργάνωση -γιατί υπήρξε και περσινός μικρός τελικός στην Euroleague- σε ένα παιχνίδι που όμως είναι ντέρμπι.

Στο Άμπου Ντάμπι ο Αταμάν είχε αποφασίσει πως θα παίξει με τον Σαμοντούροβ. Ο Τούρκος τεχνικός το έκανε, μέχρι να τον αποβάλλουν με 5 φάουλ οι διαιτητές, με τον Μπαρτζώκα από την άλλη να χρησιμοποιεί περισσότερο τους βασικούς του για να πάρει τη νίκη και να διώξει κάπως τα σύννεφα από το 0/4.

Αυτό το ντέρμπι όμως δεν είναι σε τέλος σεζόν. Δεν είναι καν πριν από τελικούς πρωταθλήματος. Θα διεξαχθεί σε ένα σημείο της χρονιάς που ο Παναθηναϊκός κοιτάει μόνο τα ματς της Euroleague κι έχει αποκλειστικά εκεί το βλέμμα του. Το μόνο που μπορεί να κερδίσει είναι ένα ψυχολογικό boost, αλλά παράλληλα θα έχει σπαταλήσει πολύτιμες δυνάμεις, καθώς θα ακολουθούν τα ματς με Χάποελ στη Σόφια, με τον Προμηθέα στην Πάτρα -μέσα στην ίδια βδομάδα αυτά- και τις Μπαρτσελόνα και Βαλένθια στην Ισπανία. Αρκετά βαρύ φορτίο.

Τι θα χρειαστεί; Αυτό που είχε απέναντι στη Μονακό. Τον πάγκο του. Λύσεις από τους παίκτες της second unit, που είναι δεδομένο αρχικά πως θα πάρουν αρκετό χρόνο συμμετοχής κόντρα στον Ολυμπιακό κι έδειξαν ότι μπορούν να βάλουν το λιθαράκι τους και στα ματς της Euroleague.

Σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν περισσεύει κανείς και οι απουσίες των Γκραντ και Ρογκαβόπουλου για τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλες. Ο Αμερικανός άσος προφανώς για τα όσα προσφέρει στην άμυνα και ο Έλληνας φόργουορντ για τον τρόπο που μπορεί να αλλάξει ένα ματς.

Εξίσου σημαντικό είναι πως πλέον δείχνει πως έχει επιστρέψει η αυτοπεποίθηση. Κάτι που κρατάει τους «πράσινους» με καθαρό μυαλό και φάνηκε όταν το παιχνίδι στο Σεράγεβο πήγε να στραβώσει, ή όταν η Μονακό προσπάθησε στο «T-Center» να κλέψει τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός τα πήρε όλα.

Το ζητούμενο πλέον είναι τα 4 ματς που απομένουν στην Euroleague. Αυτά που θα κρίνουν τα πλέι οφ, το πλασάρισμα και το πλεονέκτημα έδρας. Όχι πολλά λόγια και πάλι και μόνο πράξεις.