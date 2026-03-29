Stoiximan GBL: Στην Καρδίτσα ο Πανιώνιος, στην Θεσσαλονίκη το Μαρούσι

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League συνεχίζεται την Κυριακή (29/3) με δύο παιχνίδια.
Αρχικά, η Καρδίτσα (5-15) θα υποδεχθεί στο «Γιάννης Μπουρούσης» τον Πανιώνιο (5-15). Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 13:00 και το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Λίγες ώρες αργότερα, στις 15:30, θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, ο Ηρακλής (8-12) θα φιλοξενήσει το Μαρούσι (4-17) στο Ιβανώφειο, με το ΕΡΤ2 Σπορ να μεταδίδει και αυτόν τον αγώνα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
13:00 Καρδίτσα - Πανιώνιος
15:30 Ηρακλής - Μαρούσι
Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 40β. 20-0
2. Παναθηναϊκός 38β. 17-4
3. ΑΕΚ 37β. 15-7
4. ΠΑΟΚ 33β. 13-7
5. Περιστέρι 33β. 12-9
6. Άρης 31β. 12-7
7. Μύκονος 29β. 8-13
8. Κολοσσός Ρόδου 28β. 7-14
9. Ηρακλής 28β. 8-12
10. Προμηθέας 28β. 7-14
11. Μαρούσι 25β. 4-17
12. Πανιώνιος 25β. 5-15
13. Καρδίτσα 25β. 5-15