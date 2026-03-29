Stoiximan GBL: Στην Καρδίτσα ο Πανιώνιος, στην Θεσσαλονίκη το Μαρούσι

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις.

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League συνεχίζεται την Κυριακή (29/3) με δύο παιχνίδια.

Αρχικά, η Καρδίτσα (5-15) θα υποδεχθεί στο «Γιάννης Μπουρούσης» τον Πανιώνιο (5-15). Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 13:00 και το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 15:30, θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, ο Ηρακλής (8-12) θα φιλοξενήσει το Μαρούσι (4-17) στο Ιβανώφειο, με το ΕΡΤ2 Σπορ να μεταδίδει και αυτόν τον αγώνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Καρδίτσα - Πανιώνιος

15:30 Ηρακλής - Μαρούσι

Βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 40β. 20-0

2. Παναθηναϊκός 38β. 17-4

3. ΑΕΚ 37β. 15-7

4. ΠΑΟΚ 33β. 13-7

5. Περιστέρι 33β. 12-9

6. Άρης 31β. 12-7

7. Μύκονος 29β. 8-13

8. Κολοσσός Ρόδου 28β. 7-14

9. Ηρακλής 28β. 8-12

10. Προμηθέας 28β. 7-14

11. Μαρούσι 25β. 4-17

12. Πανιώνιος 25β. 5-15

13. Καρδίτσα 25β. 5-15