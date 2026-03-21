Απίστευτη κακοδαιμονία στον ΠΑΟΚ: Τραυματισμός α λα Χουγκάζ για τον Μέλβιν στο Περιστέρι!

Απίστευτη ατυχία στον ΠΑΟΚ με τον Μέλβιν να τραυματίζεται στο Περιστέρι όπως ο Χουγκάζ την Τετάρτη (18/3) και να τίθεται σίγουρα off τουλάχιστον για το σημερινό παιχνίδι.

Η ατυχία στον ΠΑΟΚ δεν λέει να φύγει καθώς μετά τον Χουγκάζ την περασμένη Τετάρτη, ο Παντελής Μπούτσκος βλέπει ακόμη ένα σημαντικό γρανάζι της ομάδας του να τραυματίζεται και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο γήπεδο και αντίπαλο.

Ο λόγος για τον Κλίβελαντ Μέλβιν ο οποίος κατά την προσγείωσή του μετά από μία πάσα που επιχείρησε πάτησε πάνω στο πόδι του Βλάντο Γιάνκοβιτς, με αποτέλεσμα αυτό να γυρίσει και να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση.

Στα θετικά, το γεγονός ότι φάνηκε πως δεν πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό, μιας και μπόρεσε να κάνει μερικά βηματάκια μέχρι να βγει από το παρκέ, ωστόσο θα υποβληθεί σε εξετάσεις με την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματός του.