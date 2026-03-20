Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το απόλυτο μπάσκετ για 12 λεπτά, γύρισε από το -12, νίκησε 82-74 τον Ερυθρό Αστέρα και την κρίσιμη ώρα φωνάζει παρών στη μάχη για πλέι οφ και… βλέπουμε.

Για 28-29 λεπτά ο Ερυθρός Αστέρας έβαζε δύσκολα στον Παναθηναϊκό Aktor. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έφτασαν μέχρι το +12 και οι «πράσινοι» ήρθαν... φάτσα με μια ήττα που θα τους κόστιζε σε τεράστιο βαθμό. Τότε, το ματς άλλαξε σε απόλυτο βαθμό, με ένα σερί 22-5 σε 7', χάρη στην πεντάδα που «τρομοκράτησε» τους Σέρβους. Οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ «δάγκωναν» αμυντικά, πήγαιναν πρώτοι στα ριμπάουντ, έβαλαν μεγάλα σουτ και το "T-Center" πήρε... φωτιά.

Έτσι, το «τριφύλλι» ξεπέρασε το σερβικό επίπεδο και πήρε μια πολύτιμη νίκη. Με το αποτέλεσμα αυτό ο Παναθηναϊκός Aktor «έπιασε» την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς (18-14) και πλέον έχει το ίδιο ρεκόρ και με τις Ζαλγκίρις, Μονακό και Μπαρτσελόνα. Με άλλα λόγια, οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης είναι ξανά «ζωντανοί» στην... κούρσα της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ.

Ο Χέις - Ντέιβις πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση για ακόμα ένα βράδυ, επιβεβαιώνοντας πως είναι... game changer για ολόκληρη τη λίγκα (20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), ενώ ο Ναν πήρε το... όπλο του στην τελική ευθεία και έβαλε διαδοχικά κρίσιμα καλάθια (19 πόντοι, 3 ριμπάουντ). Δίπλα τους ως... κρυφός πρωταγωνιστής ήταν και ο «Ρόγκα», που έκανε «θραύση» και στις δύο πλευρές του glass floor (13 πόντοι), με τον αρχηγό Σλούκα να μοιράζει 8 ασίστ και να βγάζει -και- καθοριστικές άμυνες. Παράλληλα, «μαχητής» για άλλο ένα ματς ήταν ο Ερνανγκόμεθ με 5π., 9ρ. και ένα... αμυντικό τείχος στην 4η περίοδο.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ομπράντοβιτς πήρε 9π., 6ρ. και 10ασ. από τον Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ και διψήφιες εμφανίσεις από τους Τζάρεντ Μπάτλερ (15π., 5ασ.,), Τζοέλ Μπολομπόι (12π., 5ρ.) και Τσίμα Μονέκε (12π., 7ρ.). Όμως, στην τελική ευθεία η ομάδα του δεν μπορούσε να... δει το καλάθι και γνώρισε την ήττα.

Το «πάνω χέρι» οι Σέρβοι στο ξεκίνημα

Ο Παναθηναϊκός Aktor παρατάχθηκε με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ στο glass floor, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν καλό επιθετικό ρυθμό (9-11 στο 4' με 5/8 εντός πεδιάς). Δυο «κοψίματα» του "NHD" και 7π. του Τζέριαν Γκραντ έδωσαν επιθετικές λύσεις στο «τριφύλλι» (16-17 στο 7'), όμως ο ορεξάτος Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ έκανε... θραύση (5π., 5ασ., 0λ.). Έτσι, ο Εργκίν Αταμάν έφερε σταδιακά τη second unit στο ματς. Και πάλι, πάντως, οι «πράσινοι» δεν έβρισκαν αμυντική συνέπεια και το 3π. του Τζάρεντ Μπάτλερ έστειλε το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς στο +7 (20-27 στο 10', 12/18 σουτ και 10 ασίστ - 1 λάθος οι Σέρβοι).

Ημίχρονο με ένταση και τους «ερυθρόλευκους» στο... τιμόνι

Δύο καρφώματα του Κένεθ Φαρίντ ξεσήκωσαν το "T-Center" (26-31 στο 13'), με τους δύο προπονητές να χαμηλώνουν τις πεντάδες τους. Ο Ομπράντοβιτς έβαλε το δίδυμο Σέμι Οτζελέγιε - Τσίμα Μονέκε στη front line και ο Αταμάν «απάντησε» άμεσα με τους Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Σε εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι βρήκαν ένα καλό τρίλεπτο στην άμυνά τους, αλλά ένα «σκοτωμένο» 3π. του Τζόρνταν Νουόρα δεν τους άφησε να το εκμεταλλευτούν ουσιαστικά (32-36 στο 17'). Ο Ματίας Λεσόρ, λοιπόν, γύρισε στο «5», με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 41-48, μεγάλη ένταση και ένα αυστηρό επιθετικό φάουλ εις βάρος του Κώστα Σλούκα (3ο του αρχηγού του «τριφυλλιού»). Το ημίχρονο, πάντως, ήταν μακριά από τα «πράσινα θέλω» τόσο στην επίθεση (4π. ο Κέντρικ Ναν, 2/8 3π. η ελληνική ομάδα), όσο και στην άμυνα απέναντι στα «όπλα» των Σέρβων (7π. - 8ασ. ο Μίλερ - ΜακΙντάιρ, 8π. ο Μπάτλερ, 8π. ο Μπολομπόι, 8π. ο Νουόρα, 8π. και 5ρ. ο Μονέκε).

Έφτασαν μέχρι το +12 οι φιλοξενούμενοι, βρήκε αντίδραση με το κατάλληλο σχήμα στο φινάλε το «τριφύλλι»

Ο Τσίμα Μονέκε έφτασε τα 3φ. στο 21', ο Ομπράντοβιτς τον άφησε στο ματς και ο Αταμάν δοκίμασε τον Ντίνο Μήτογλου στο «5» - σκέψη που άφησε τελικά ύστερα από 79'' του Έλληνα ψηλού στο glass floor. Σε κάθε περίπτωση, ο Χέις - Ντέιβις ήταν πρωταγωνιστής επιθετικά (13π.) και με ένα τρίποντο μείωσε στο 48-51 (24'). Ο Τούρκος προπονητής επανέφερε τον Σλούκα αντί του Ναν (4π. με 2/2 2π., 0/4 3π., 0ασ.-3λ.) και με την 4η ασίστ του αρχηγού ο "NHD" έφτασε τους 15π. για το 50-52 (26'). Όμως, η επιστροφή του Μπάτλερ (10π., 3ασ.) έφερε νέο «ξέσπασμα» για τους Σέρβους και το 50-58 στο 27'. Τότε ο Αταμάν... ανακάτεψε για τα καλά την τράπουλα, έκανε τέσσερις αλλαγές και δοκίμασε ένα σχήμα με τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Ναν) και τους Ερνανγκόμεθ - Φαρίντ. Παρ' όλα αυτά, το σερβικό σερί διευρύνθηκε: με 10-0 των φιλοξενούμενων η διαφορά πήγε για πρώτη φορά στο +12 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα (50-62 στο 29'). Ο Τούρκος προπονητής πήρε νέο time out και η πεντάδα του άλλαξε ξανά, φέρνοντας και μια -πρώτη- αντίδραση: Σλούκας, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις - Ντέιβις και Χουάντσο. Με αυτό το σχήμα οι «πράσινοι» βρήκαν ένα πολύτιμο 5-0 και πήραν... ανάσα (55-62 στο 30').

Ο Παναθηναϊκός «δάγκωσε» τους Σέρβους και πήρε μια νίκη με... άρωμα πλέι οφ - Τρομεροί και οι πέντε που έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε την 4η περίοδο με την πεντάδα που έδειχνε αντίδραση και ο Ναν με 5π. «ροκάνισε» κι άλλο την απόσταση (60-65 στο 32'). Το "Telekom Center" ήταν στο... πόδι, ο «Ρόγκα» διάβασε την άμυνα των φιλοξενούμενων και ο «καυτός» Χέις - Ντέιβις μείωσε ακόμα παραπάνω (63-65). Ο Ομπράντοβιτς πήρε time out, αλλά η «πράσινη» άμυνα συνέχισε να... δαγκώνει με τους Ρογκαβόπουλο - "NHD" και Χουάντσο. Έτσι, ο Ναν έβαλε μπροστά το «τριφύλλι» με ένα μεγάλο τρίποντο (66-65 στο 34') και το -12 να έχει καλυφθεί πλήρως πολύ γρήγορα. Σλούκας και Χέις - Ντέιβις έκαναν άλλα δύο κλεψίματα, το γήπεδο έκανε... πάρτι και ο Ναν έχοντας πάρει το «όπλο» του ευστόχησε σε άλλο ένα τεράστιο τρίποντο για το 69-65. Με 4'06'' για το φινάλε ο «Ρόγκα» βρήκε ένα κομβικό γκολ - φάουλ για το 72-67, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας σε μια... μάχη με άρωμα πλέι οφ επέστρεψε στον αγώνα (72-71 ο Μονέκε στο 37'). Ο αρχηγός έβαλε την 7η ασίστ του και ο Ερνανγκόμεθ «έσταξε» ένα τεράστιο τρίποντο για το 75-71, ενώ λίγο αργότερα ο «Σλου» έβγαλε -ακόμα μία- άμυνα. Οι «πράσινοι» πετούσαν... φωτιές και ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε σε ένα καθοριστικό τρίποντο από τη γωνία για το 78-71 και το +7 των γηπεδούχων. Με 100'' για τη λήξη ο Μπάτλερ βρήκε ένα τρίποντο (78-74), όμως στη συνέχεια ο Ναν τον... χόρεψε για το 80-74. Μπάτλερ και Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ σημάδεψαν στο σίδερο και ο Χέις - Ντέιβις «κλείδωσε» (82-74) τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού (82-74 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74.

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