ΠΑΟΚ: Εκτός ξανά ο Κόνιαρης με το Περιστέρι Betsson - Τι δήλωσε ο Μπούτσκος 

Αντιμέτωπος με το Περιστέρι Betsson τίθεται ξανά ο ΠΑΟΚ, την τρίτη φορά μέσα σε δέκα ημέρες, όμως αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα (21/3, 18:15).

Μετά τους δύο προημιτελικούς για το FIBA Europe Cup και τρεις ημέρες μετά το ματς στο «Ανδρέας Παπανδρέου» οι δύο ομάδες έρχονται ξανά αντιμέτωπες στο ίδιο γήπεδο στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Παντελής Μπούτσκος δεν υπολογίζει τον τραυματία Νίκο Χουγκάζ (διάστρεμμα), αλλά και τον Αντώνη Κόνιαρη, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση και θα μείνει ξανά εκτός.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου ολοκληρώθηκε με την προετοιμασία που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena, με έμφαση στην τακτική από το τεχνικό επιτελείο, με τον Παντελή Μπούτσκο να τονίζει για το παιχνίδι:

«Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με πολύ υψηλή βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες. Οφείλουμε να διαχειριστούμε τόσο τις απουσίες, όσο και το ενεργειακό κομμάτι, γιατί έχουμε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και πρέπει να ανταποκριθούμε, τόσο πνευματικά, όσο και σωματικά για να πάρουμε μία πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη».