Τσινέκε: «Παίξαμε με την καρδιά μας»

Ο πρώτος γύρος της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027 ολοκληρώθηκε χθες (17/3) βράδυ, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 17 ομάδες που συνεχίζουν την πορεία τους στη διοργάνωση και θα διεκδικήσουν στο δεύτερο γύρο των προκριματικών ένα από εισιτήρια που οδηγούν στην τελική φάση.

Ο βασικός στόχος της Εθνικής Γυναικών επετεύχθη, έχοντας χθες στο πλευρό της 2.501 φιλάθλους να της δίνουν τεράστια ώθηση, ωστόσο μετά την ήττα από την Κροατία στο Σίμπενικ, οι διεθνείς παίκτριες είχαν βάλει κι άλλον ένα: Να δείξουν το πραγματικό αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας.

Η επιβλητική παρουσία της Ελλάδας στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τη Δανία, όπου ουσιαστικά μπήκαν οι βάσεις για την κατάκτηση της νίκης, δεν ήταν το αποτέλεσμα μόνον της αγωνιστικής τακτικής. Ήταν το αποτέλεσμα της θέλησης και της αντίδρασης που έβγαλαν οι παίκτριες μέσα στο γήπεδο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η εικόνα που παρουσίασαν στην αναμέτρηση με την Κροατία, δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές τους δυνατότητες.

«Αυτό που θέλαμε εξ αρχής ήταν η πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών και ο αγώνας με τη Δανία ήταν “do or die”!», δήλωσε η Έλενα Τσινέκε και πρόσθεσε. «Θέλαμε να νικήσουμε όχι όμως μόνο για να πάρουμε την πρόκριση, αλλά γιατί θέλαμε να δείξουμε ποια είναι η πραγματική εικόνα μας ως ομάδα. Παίξαμε με την καρδιά μας! Ενωμένες και μαζί! Πασάραμε την μπάλα και τα δώσαμε όλα στην άμυνα!».

Το επόμενο στάδιο στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027 αναμένεται να έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας αφού οι ομάδες που θα αγωνιστούν (συνολικά 24) είναι πιο ανταγωνιστικές και η γαλανόλευκη χρειάζεται να διατηρήσει την ένταση και τη συνοχή της. «Όταν παίζουμε σωστό μπάσκετ είμαστε μια ασταμάτητη ομάδα», λέει η διεθνής γκαρντ κάνοντας με μία πρόταση τον απολογισμό του πρώτου γύρου των προκριματικών και συμπληρώνει. «Πρέπει να συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο και στην πορεία για να μπορέσουμε να φτάσουμε πολύ ψηλά!».

Η Εθνική Γυναικών, πλέον, στρέφει το βλέμμα της στην κλήρωση των ομίλων του δεύτερου γύρου της προκριματικής φάσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στην Ελβετία, για να μάθει τους αντιπάλους της στους αγώνες που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026 και τον Φεβρουάριο του 2027.

Μέχρι τότε, το τεχνικό επιτελείο θα έχει τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμάσει τα πλάνα του- λαμβάνοντας υπόψη και τους αντιπάλους- με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη και ανταγωνιστική, και η Έλενα Τσινέκε θα κρατά στο μυαλό της μια προσωπική σκέψη: «Ο Θεός ανταμείβει. Κι αν συνεχίσεις να πιστεύεις, θα σε ανταμείψει ακόμα περισσότερο!».