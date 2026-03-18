Ρεμεντέλας: «Χρειαζόμασταν ένα επιθετικό ξέσπασμα, δύσκολο το έργο μας στον Βόλο»

Το Ψυχικό νίκησε με 91-72 τον Πανερυθραϊκό, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Elite League, και ο προπονητής των νικητών, Γιώργος Ρεμεντέλας, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το ότι επέστρεψαν στις εντός έδρας νίκες έπειτα από τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα: «Το ότι δεν κάναμε νίκες στην έδρα μας οφείλεται στο ότι υστερήσαμε στην επίθεση σε όλα τα ματς, δεν ξεπεράσαμε τους 70 πόντους. Στο αμυντικό κομμάτι επιμένουμε πολύ τακτικά και τα παιδιά κάνουν τεράστια προσπάθεια. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση εκεί. Δε μπορέσαμε σε κανένα εντός έδρας παιχνίδι να βάλουμε με ένα αξιοπρεπές ποσοστό πολλά ελεύθερα σουτ που δημιουργούμε επιθετικά, γιατί και σε αυτό το κομμάτι τα πάμε καλά. Ήρθε η ευστοχία στα δύο τελευταία ματς, με το Λαύριο έξω και με τον Πανερυθραϊκό μέσα. Ειδικά στο δεύτερο ματς μάς βοήθησε στον υπέρτατο βαθμό ο Ρος και φυσιολογικά ήρθε το αποτέλεσμα. Στο αμυντικό κομμάτι τα παιδιά δίνουν όλο τους το “είναι” σε προπόνηση και αγώνα».

Για το αν η νίκη στο Λαύριο την προηγούμενη αγωνιστική αποτέλεσε την αρχή για το τελικό… ντεμαράζ: «Χρειαζόμασταν μια σημαντική νίκη αυτοπεποίθησης, δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε. Αυτή ήρθε στο Λαύριο. Στα ματς που προηγήθηκαν με τον Βίκο, την ΑΓΕΧ και τον Πρωτέα εντός έδρας, δε δεχθήκαμε πολλούς πόντους, απλά δε μπορέσαμε να βάλουμε. Δεχθήκαμε 62, 76 και 71 πόντους, αλλά δε νικήσαμε. Χρειαζόμασταν ένα επιθετικό “ξέσπασμα” μπορώ να πω. Κόντρα στο Λαύριο οι Έλληνες βγήκαν μπροστά. Ήταν μια νίκη που χρειαζόντουσαν τα παιδιά για να πάρουν την αυτοπεποίθηση που τους έλειπε τον τελευταίο καιρό, γιατί είχαμε χάσει πάρα πολλά παιχνίδια στα λεπτομέρειες, αλλιώς η ομάδα θα ήταν πολύ ψηλότερα. Ήταν μια νίκη για να “πατήσουμε” πάνω σε αυτήν και της δώσαμε μεγαλύτερη αξία με τη νίκη επί του Πανερυθραϊκού».

Για το επερχόμενο (18/03) παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας: «Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι στην κατηγορία, ούτε αποπροσανατολιζόμαστε επειδή ξαφνικά η ομάδα έκανε δύο νίκες. Εκεί θα εστιάσουμε, να προσπαθήσουμε να είμαστε στο 100% σοβαροί. Η Νίκη Βόλου ήταν πολύ ανταγωνιστική απέναντι στη Δόξα Λευκάδας στο τελευταίο ματς και, απ’ τις αντιδράσεις που έβλεπα στο βίντεο, το πάλευαν, παρ’ ότι τους έλειπαν τρία παιδιά βασικά. Το πάλευαν με ό,τι είχαν, πράγμα που σημαίνει ότι το έργο μας θα είναι δύσκολο».

Για το αν είναι ένα απ’ τα δυνατά κομμάτια της ομάδας του πως έχει σε κάθε παιχνίδι διαφορετικούς πρωταγωνιστές: «Είναι ευλογία για μια ομάδα να μπορεί σε κάθε ματς να έχει κάποιους που εμφανίζονται ξαφνικά. Έρχεται το ματς πάνω τους και μ’ αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουν πολύ. Έχουμε παιδιά που είχαν να παίξουν καιρό μπάσκετ. Για παράδειγμα, ο Παπαγιάννης δεν είχε παίξει δύο χρόνια ουσιαστικά, τώρα αρχίζει και βρίσκει έναν ρυθμό. Θέλει χρόνο. Ο Δημάκος κατέβηκε πέρυσι οικειοθελώς κατηγορία, ακολούθησε τον Μίλωνα στη National League 1. Καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν παράγοντες που δεν αφήνουν τα παιδιά να μπαίνουν κατευθείαν στο 100% των δυνατοτήτων τους. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα σε κάθε ματς να εμφανίζεται κάποιος από ‘κει που δεν τον περιμένει κανείς και να κάνει σοβαρά πράγματα στο επιθετικό κομμάτι».

Για το αν έχει διαφορές η φετινή έκδοση του Ψυχικού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: «Δεν έχει μεγάλες διαφορές η ομάδα όσον αφορά το πώς στήνεται. Έχει έναν αριθμό έμπειρων παιδιών. Το καλοκαίρι δεν ήταν κάτι που επιδίωξα, βγαίνοντας στην αγορά προσπάθησα να βρω παιδιά που μου έκαναν πολύ καλή εντύπωση απ’ την περσινή σεζόν ή που πρωτοέπαιξαν στην κατηγορία. “Πάγωσα”, ωστόσο, με τις απαιτήσεις που άκουγα, οπότε ξαναπήγα σε ένα μοντέλο να μπορέσουμε να “χτίσουμε” μια ομάδα σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε το ίδιο ρεκόρ με την περσινή σεζόν, που πάλι πήγαμε σχετικά καλά. Είναι ένα κράμα πραγμάτων.

Είμαι πεπεισμένος πως φέτος θα πηγαίναμε πολύ καλύτερα, θα ήμασταν στα πολύ ψηλά πατώματα, αν δεν είχαμε συσσωρευμένες ατυχίες. Για ένα δίμηνο δεν ξεπερνούσαμε τα 7-8 άτομα στην προπόνηση και αυτό μάς πήγε πολύ πίσω. Γι’ αυτό είμαστε εκεί που είμαστε φέτος. Τη χρονιά που ανεβήκαμε δεν υπήρχαν ξένοι, μόνο κοινοτικοί. Είχαμε πολύ έμπειρα και “μπαρουτοκαπνισμένα” παιδιά τότε. Τους έλεγες ένα πράγμα, καταλάβαιναν δέκα και έπαιζαν είκοσι, οπότε ήρθε η άνοδος. Την επόμενη τερματίσαμε 1οι στην κανονική περίοδο, αλλά είχε αλλάξει το format και ουσιαστικά παίξαμε σε ένα ματς όλη τη χρονιά. Τα έχω ζήσει… όλα. Θέλει και άστρο, θέλει και χημεία. Το μπάσκετ είναι ένα πολύπλοκο άθλημα, έχει πολλές μεταβλητές».