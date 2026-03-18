Εθνική Γυναικών: Οι ομάδες που προκρίθηκαν

Η Εθνική Γυναικών νίκησε την Δανία και έκλεισε θέση για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

Την πρόκριση είχαν ήδη εξασφαλίσει οι συνδιοργανώτριες χώρες: Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία. Με την ολοκλήρωση της Α’ Προκριματικής Φάσης 17 ομάδες πήραν το εισιτήριο για την συνέχεια: Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και οι δύο καλύτερες τρίτες.

Στη Β’ Προκριματική Φάση θα αγωνιστούν 24 ομάδες: 17 από τον πρώτο γύρο (Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Λετονία, Σλοβενία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Ουκρανία, Κροατία, Ελλάδα, Δανία, Σερβία, Πορτογαλία) και επτά από την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα είναι οι Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία.

Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και οι ομάδες θα χωριστούν σε έξι ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στο Ευρωμπάσκετ 2027 μαζί τις οικοδέσποινες χώρες, οι οποίες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε έναν ξεχωριστό όμιλο.

Το τρίτο παράθυρο θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2026 και το τέταρτο τον Φεβρουάριο του 2027. Σε κάθε παράθυρο κάθε ομάδα θα δώσει και πάλι από τρεις αγώνες.