Εθνική Γυναικών: Αναχώρησε για την Κροατία

Αναχώρησε σήμερα (10/3) νωρίς το πρωί η Εθνική Γυναικών για την Κροατία όπου αύριο (11/3) το βράδυ (20.00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα αντιμετωπίσει στο Σίμπενικ στο “Sportska Dvorana Baldekin” την αντίστοιχη ομάδα της χώρας, στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο “παράθυρο” του πρώτου γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η προετοιμασία επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώθηκε χθες (9/3) με την απογευματινή προπόνηση στο κλειστό γυμναστήριο “Δ. Καλτσάς” στον Βύρωνα, και τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Πέτρο Πρέκα, να έχει στη διάθεσή του και τις 14 παίκτριες, οι οποίες ταξίδεψαν σήμερα για την Κροατία.

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί άλλη μια προπόνηση στο Σίμπενικ, στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας, με το τεχνικό επιτελείο να ρίχνει το βάρος στην τακτική και στην άμυνα, η οποία και αυτή τη φορά αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Οι 14 παίκτριες που βρίσκονται στη διάθεση του Πέτρου Πρέκα είναι οι: Άρτεμις Σπανού, Μαριέλλα Φασούλα, Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Ελεάννα Χριστινάκη, Έλενα Τσινέκε, Βάσω Λούκα, Ιωάννα Κριμίλη, Έλενα Μποσγανά, Ρόμπιν Παρκς, Σαμ Γαλανόπουλος, Αντιγόνη Χαιριστανίδου, Διαμάντω Αλεξιά και Νάγια Στολίγκα.