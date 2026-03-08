Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ (100-73), ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα από το ντέρμπι και πλέον στρέφει την προσοχή του στην... γαλλική «διαβολοβδομάδα». 10η κατοστάρα των «ερυθρολεύκων» στο πρωτάθλημα, κορυφαίος ο Πίτερς (26π. 10/12 σουτ)

Ο Ολυμπιακός ήρθε με κεκτημένη ταχύτητα από το ντέρμπι «αιωνίων» ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας την 10η κατοστάρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα (100-73).

Οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 19-0 και συνεχίζουν αήττητοι την πορεία τους στην GBL, με τον Δικέφαλο του Βορρά να πέφτει στο 11-6.

Ο Άλεκ Πίτερς εκμεταλλεύτηκε τον αυξημένο χρόνο συμμετοχής λόγω της απουσίας του Βεζένκοφ, με τον Αμερικανό άσο να είναι ο κορυφαίος του παρκέ με 26 πόντους και 10/12 σουτ. Κυριάρχησαν στο ζωγραφιστό Τζόουνς (12π.) κα Χολ (10π. 9π. 5ασ.), έδωσε σκορ ο Φουρνιέ (11π.).

Από την άλλη πλευρά ο Ντίμσα ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ, με τον Μέλβιν να προσθέτει 12 πόντους. Διψήφιοι και οι Ταϊρί (10π. 4ρ. 5ασ.) Ομουρίγι (10π. 5ρ.)

Μπήκε με ρυθμό ο Ολυμπιακός και πήρε με το… καλημέρα διψήφιο προβάδισμα

Με τον Πίτερς να μπαίνει «ζεστός» ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα, με τον ΠΑΟΚ να έχει απάντηση με τον Ντίμσα για το 6-5 στο 2’. Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι, άνοιξαν την διαφορά στο +7 (13-5 στο 5’), την ώρα που ο Πίτερς με το πρώτο τρίποντο έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα των Πειραιωτών (+10, 17-7 στο 6’). Ο Φουρνιέ έδωσε σκορ με την είσοδο του, με τον Γάλλο να έχει ρόλο χειριστή (20-11 στο 8’) και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +14 (25-11), ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του ματς.

Άνοιξε την διαφορά ο Ολυμπιακός, έβγαλε αντίδραση και μείωσε ο ΠΑΟΚ

Ουόρτν και Νετζήπογλου εκτόξευσαν την διαφορά στο +17 (30-13) με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον ΠΑΟΚ να απαντά άμεσα για το 30-17 με τον Μουρ. Οι «ερυθρόλευκοι» ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό μέσω της άμυνας τους, διατηρώντας παράλληλα την διαφορά σε ασφαλή επίπεδα (+15, 35-20 στο 15’). Ο Ταϊρίκ έδωσε ενέργεια και σκορ μέσα από το ζωγραφιστό για το +18 (41-23 στο 18’), με τους Θεσσαλονικείς να τρέχουν ένα 5-0 σερί για το 41-28 στο 19’. Οι Πειραιώτες έριξαν την ένταση τους, δίνοντας την ευκαιρία στον Δικέφαλο του Βορρά να μειώσει σε μονοψήφια επίπεδα την διαφορά (-8, 41-33) στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Πάτησε το γκάζι ο Ολυμπιακός και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη

Πίτερς και Ταϊρί διαμόρφωσαν το 43-35 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Χολ να βρίσκει σκορ μέσα από την ρακέτα για να επαναφέρει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+13, 49-36 στο 22’). Παπανικολάου και Ντόρσεϊ βρήκαν σκορ από τα 6.75μ. (+15, 55-40 στο 24’) , με τον Ολυμπιακό να πατά γκάζι για να ανοίξει ξανά το προβάδισμα του στο +17 (59-42 στο 26’), ελέγχοντας τον ρυθμό του ματς. Οι Πειραιώτες είχαν το μομέντουμ στο ματς, ο ΠΑΟΚ είχε χάσει την ένταση του στην άμυνα, με την διαφορά να εκτοξεύεται για πρώτη φορά στο +19 (67-48 στο 28’), με τον Πίτερς να κάνει ότι θέλει στην επίθεση (18π. 8/10σ.). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο +21 (69-48), με τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» τυπικά την υπόθεση νίκη.

Άνετο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό με νέα 100άρα στο πρωτάθλημα

Με καταιγισμό τριπόντων μπήκαν οι δυο ομάδες στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου (72-54) και τον Ολυμπιακό να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την ένταση του (+22, 78-56 στο 32'). Παρά την μεγάλη διαφορά οι «ερυθρόλευκοι» δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι, εκτόξευσαν το προβάδισμα τους στο +28 (84-56 στο 35'), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ανοίγει το rotation ξεκουράζοντας τα βασικά... γρανάζια του ρόστερ. Για πρώτη φορά στην αναμέτρηση η διαφορά έφτασε τους 30π. (93-63 στο 38'), με τον Πίτερς να φτάνει τους 26π. και τον Ολυμπιακό να πιάνει τους 100π. (100-73

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης