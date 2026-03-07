Το σενάριο που φέρνει το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός σε σειρά αγώνων στα πλέι οφ!

Ο Ολυμπιακός νίκησε στο ντέρμπι και «κλειδώνει» το πλεονέκτημα έδρας, την ώρα που ο Παναθηναϊκός Aktor... ψάχνει λύσεις και «ψάχνεται» βαθμολογικά. Πόσο πιθανή είναι μια «μάχη» των «αιωνίων» στα πλέι οφ της Euroleague;

Οι ελληνικές ομάδες έχουν τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, συνθέτουν το πιο «λαμπερό» δίδυμο εκτός ΝΒΑ και ξεκίνησαν τη σεζόν με πολύ υψηλές βλέψεις, θέτοντας εξ αρχής την παρουσία τους στο Final Four ως τον Νο. 1 στόχο τους. Άλλωστε, οι Πειραιώτες έχουν τέσσερις σερί προκρίσεις στο event του τίτλου, ενώ το «τριφύλλι» στην «εποχή Αταμάν» έχει δύο διαδοχικά Final Four και μία κατάκτηση στο Βερολίνο.

Το γεγονός πως οι αγώνες του τροπαίου θα διεξαχθούν στο "Telekom Center" βάζει επιπλέον... αλατοπίπερο και οι «αιώνιοι» δεδομένα θα τα δώσουν όλα για να βρίσκονται εκεί. Αν μια ομάδα δείχνει να τους «τρομάζει» περισσότερο μέχρι στιγμής, αυτή είναι η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν ρεκόρ 22-7 και μοιάζουν με καλοκουρδισμένη μηχανή υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Όμως, τι θα λέγατε αν στο Final Four περνούσε μόνο μία ελληνική ομάδα, αφού πρώτα είχε προηγηθεί μια σειρά αγώνων μεταξύ τους στα πλέι οφ; Το παραπάνω σενάριο αρχίζει να... κερδίζει πόντους το τελευταίο διάστημα, μετά το παρατεταμένο κακό διάστημα του «τριφυλλιού».

Ο Ολυμπιακός, βλέπετε, μέσα στο 2026 πηγαίνει από νίκη σε νίκη (οκτώ θετικά αποτελέσματα στα δέκα τελευταία παιχνίδια του) και δείχνει έτοιμος να «σφραγίσει» το πλεονέκτημα έδρας, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Μάλιστα, τα τωρινά δεδομένα θέλουν τους Πειραιώτες να «κοντράρονται» με τη Βαλένθια (20-10 ρεκόρ) για τη 2η θέση. Εν ολίγοις, αν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάσει την ίδια συνέπεια ως το τέλος της regular season, το πιο πιθανό είναι να τερματίσει 2η ή 3η.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναθηναϊκός Aktor στις αρχές του τρέχοντος έτους έψαχνε μια νίκη στο ντέρμπι στην έδρα του (2 Ιανουαρίου) για να πάει στην κορυφή της βαθμολογίας. Τελικά όχι μόνο έχασε εκείνο το ματς, αλλά και πολλά ακόμα, κάνοντας ήττες «εκτός προγράμματος» (Αρμάνι εντός, Μπάγερν Μονάχου εκτός, Παρτιζάν εκτός, Παρί εντός). Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν έχει υποχωρήσει πια στη 10η θέση (16-14) και κάνει... αγώνα δρόμου για να μπει στο Top-6 και να μην μπλέξει με τις «περιπέτειες» των Play-in.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Πως το ζευγάρι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα πλέι οφ αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερες πιθανότητες ενόψει των πλέι οφ.

Θυμίζουμε πως ο 2ος διασταυρώνεται με τον 7ο και ο 3ος με τον 6ο. Επομένως, οι θέσεις που -όλα δείχνουν πως- θα τερματίσουν οι «ερυθρόλευκοι» είναι πιθανό να... διασταυρωθούν με εκείνες που θα βρίσκονται οι «πράσινοι», αν «γράψουν» μαζεμένες νίκες στο τελευταίο διάστημα της σεζόν και... αναρριχηθούν βαθμολογικά.

Με τον Ολυμπιακό να έχει ακόμα εννέα αγώνες μπροστά του και τον Παναθηναϊκό οκτώ, κάθε πρόβλεψη έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας για να γίνει με ακρίβεια, πόσω μάλλον για να επιβεβαιωθεί. Όμως, η υπάρχουσα βαθμολογική κατάσταση αφήνει κάτι παραπάνω από... ανοιχτό το «παράθυρο» της ελληνικής σύγκρουσης των «αιωνίων» με φόντο ένα εισιτήριο για το Final Four στο "Telekom Center".