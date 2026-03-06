Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Γύρισε από τα όργια, αλλά λύγισε στο τέλος - Ξεχώρισαν Χουάντσο, Ναν και Χέις

Ο Παναθηναϊκός τα έβαλε με τον ίδιο του τον εαυτό, τους καμικάζι που έστειλε και πάλι η Euroleague, αλλά το κακό πρώτο μέρος και τα απίθανα σφυρίγματα τον άφησαν πίσω στην τελική ευθεία του ματς. Ξεχώρισαν Χουάντσο, Ναν και Χέις.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Αγωνίστηκε για 3:51 λεπτά και δεν κατάφερε να δώσει το παραμικρό. Έμεινε άποντος (0/1 διπ., 0/1 τριπ.) και είχε 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 2

Τζέντι Όσμαν: Προσπάθησε και ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισε παρά τα προβλήματα στην άμυνα στο πρώτο μέρος. Στην επανάληψη βγήκε μπροστά με 14 πόντους (2/3 διπ., 2/6 τριπ., 4/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 7

Ρίσον Χολμς: Φορτώθηκε πολύ νωρίς με φάουλ και ο Αταμάν αναγκάστηκε και τον τραβήξει στον πάγκο. Οι διαιτητές τον είχαν στοχεύσει με απίθανα σφυρίγματα και δεν μπορούσε να παίξει καν άμυνα. Είχε 4 πόντους (2/3 διπ., 0/1 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Κώστας Σλούκας: Σε πολύ κακό βράδυ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Δεν κατάφερε να βοηθήσει ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση και τελείωσε το ματς με 2 πόντους (0/1 διπ., 0/3 τριπ., 2/2 βολές), 3 ασίστ και 2 λάθη. Βαθμός: 3

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Δεν του πήγε το πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι και πήρε πρωτοβουλίες. Είχαν προλάβει οι πορτοκαλί να τον εκνευρίσουν, αφού δεν του έδιναν φάουλ με τίποτα, αλλά κι έτσι βρήκε τον τρόπο με 12 πόντους (3/6 διπ., 1/1 τριπ., 3/3 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Είχε και 3 λάθη. Βαθμός: 7

Nίκος Ρογακαβόπουλος: Δεν μπήκε καθόλου στο κλίμα του ματς κι έπαιξε μόλις 5:11 λεπτά με 2 πόντους (1/2 διπ.) και είχε και 3 ριμπάουντ. Βαθμός: 3

Τζέριαν Γκραντ: Δεν ήταν αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο στο επίπεδο που έπρεπε. Στην επανάληψη ανέβασε απόδοση και είχε 9 πόντους (2/4 διπ., 0/1 τριπ., 5/6 βολές), 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 5

Κέντρικ Ναν: Ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι και οι διαιτητές τον αντιμετώπισαν με τον γνωστό τρόπο. Στην επανάληψη ανέβασε απόδοση, είχε 20 πόντους (5/7 διπ., 3/6 τριπ., 1/1 βολή), 6 ασίστ, αλλά και 6 λάθη. Βαθμός: 7

Βασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Kένεθ Φαρίντ: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια του ματς. Από την αρχή στον ρυθμό της αναμέτρησης και σε άμυνα και σε επίθεση με 14 πόντους (4/4 διπ., 2/4 τριπ.), 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, αλλά και 2 λάθη. Βαθμός: 8

Ντίνος Μήτογλου: Πήρε και πάλι χρόνο συμμετοχής στο «5», αλλά δεν κατάφερε να φανεί επιδραστικός με μόλις 3 πόντους (1/3 τριπ., 0/1 διπ.), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 4