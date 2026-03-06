Πέρασε από την Πόλη η Βιλερμπάν με 91-88 επί της Αναντολού Έφες με όμορφο μπάσκετ. Αστόχησε σε σουτ ισοφάρισης από το κέντρο ο Χαζέρ.

Η Βιλερμπάν (8-22) φιλοξενήθηκε από την Έφες (9-21) στην Πόλη και πήρε την νίκη με 91-88 . Οι Γάλλοι ήταν ανώτεροι στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και πήραν τον έλεγχο από την πρώτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι στο δεύτερο δεκάλεπτο επέστρεψαν μέσα από την καλή τους άμυνα, όμως στο δεύτερο ημίχρονο η Βιλερμπάν ήταν καταπληκτική και έφτασε στη νίκη.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την τουρκική ομάδα ήταν οι Σέιμπεν Λι (20π.) και Σίμους Χαζέρ (18π.), ενώ για την Βιλερμπάν ξεχώρισαν οι Μπράιαν Ανγκόλα (26π.) και Ζακ Σέλιας (15π.).

Την επόμενη αγωνιστική η Έφες θα ταξιδέψει στο Μόναχο για να αντιμετωπίσει την Μπάγερν (12/03, 21:30). Η Βιλερμπάν δεν θα χρειαστεί να κάνει μεγάλο ταξίδι, καθώς θα αντιμετωπίσει την Παρί στο Παρίσι (12/03, 22:00).

Μπασκετάρα στην πρώτη περίοδο η Βιλερμπάν, με τον ίδιο τρόπο απάντησε στην δεύτερη η Έφες αλλά το προβάδισμα... γαλλικό

Με τρίποντο του Μπαμπ ξεκίνησε το παιχνίδι δίνοντας το πρώτο προβάδισμα στην Έφες με 3-0. Η Βιλερμπάν ωστόσο απάντησε με σερί 7-0, περνώντας μπροστά με 7-3 στο 3', έχοντας τον Βοτιέ με 5 πόντους. Μετά από 5' παιχνιδιού και συνεχόμενα λάθη των γηπεδούχων (4), οι Γάλλοι πήραν αέρα +5 (10-5), πιάνοντας στον «ύπνο» την ομάδα του Πάμπλο Λάσο. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα, ανέβασαν ακόμη περισσότερο την τιμή της διαφοράς (+12, 7-19) με 5 συνεχόμενους πόντους του Σέλιας και τρίποντο του Τραορέ. Η Έφες μείωσε σε 19-26 στο τέλος του δεκαλέπτου με καλάθι και φάουλ του Λι, κάνοντας ένα επιμέρους 12-7.

Η Βιλερμπάν βρήκε νέο διψήφιο προβάδισμα με τρίποντο του Σέλιας στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, δείχνοντας πως «ήρθε για να παίξει». Την Έφες «τράβηξαν» οι Λι και Χαζέρ με 8 και 7 πόντους αντίστοιχα, μειώνοντας σε 28-34 στο 13'. Οι γηπεδούχοι είχαν άλλη διάθεση σε αυτό το δεκάλεπτο και μέσα από καλές άμυνες και καλάθια στον αιφνιδιασμό, έριξαν την διαφορά στις δύο κατοχές (32-36) με τον ένατο πόντο του Χαζέρ στο παιχνίδι. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ολοκλήρωσε την επιστροφή της με δύο τρίποντα του Σμιτς και κάρφωμα του Σουίντερ (42-40), φτάνοντας σε ένα επιμέρους σκορ 10-4, πριν το τέλος του ημιχρόνου. Με τρίποντο του Ερτέλ, η Βιλερμπάν πήγε μπροστά στο σκορ (47-49) στα αποδυτήρια.

Με πολύ καλό μπάσκετ πήρε το ματς στην Πόλη η Βιλερμπάν

Mε την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Λόιντ με τρίποντο ξανά σε θέση οδηγού την Έφες (50-49), με την Βιλερμπάν να απαντά άμεσα με 4-0 για το 50-53. Οι γηπεδούχοι έκαναν πολλά λάθη και η γαλλική ομάδα δεν τα άφηνε ανεκμετάλλευτα με τα τρίποντα του Σέλιας κυρίως (3/8τρ), και ξέφυγαν ξανά με +6 (52-58) στα μέσα της περιόδου. Η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, κρατούσε ένα ισχνό προβάδισμα 6 πόντων (56-62) 2' πριν από το τέλος της περιόδου και βάδιζε με σταθερά βήματα προς την νίκη. Οι Τούρκοι από την μεριά τους βρήκαν σκορ από τον Τζόουνς, ρίχνοντας την διαφορά στους 4 (60-64).

Η Βιλερμπάν μπήκε με αποφασιστικότητα στο παρκέ και στην τέταρτη περίοδο και με τρίποντο του Ανγκόλα έφυγε στο +8 (65-73) στο 32'. Η γαλλική ομάδα ήταν καταπληκτική στην άμυνα και κάνοντας τα βασικά στην επίθεση, είχε το παιχνίδι στα μέτρα της. Ο Ουότσον με τρίποντο έκανε το 74-80 ακριβώς 5΄πριν το τέλος του παιχνιδιού, κρατώντας σταθερά μπροστά της Βιλερμπάν. Ο Λι μείωσε τους 4 (79-83) 3:16΄πριν ακουστεί η κόρνα για τελευταία φορά, με τους Γάλλους όμως με καλάθι του Ερτέλ πήραν νέο προβάδισμα με +5 (80-85). Για την Έφες ο Χαζέρ με δίποντο έφερε το παιχνίδι στον πόντο (88-89), 20'' πριν το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 47-49, 62-68, 88-91

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα