Επίσημα τέλος από τη Μονακό ο Μακουντού (pic)

Κι επίσημα παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Γιοάν Μακουντού.

Τον τελευταίο μήνα ο 25χρονος Γάλλος σέντερ είχε ζητήσει να μείνει εκτός ομάδας και των πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, σε μια περίοδο στην οποία η Μονακό αντιμετώπιζε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα.

Έτσι, σήμερα η Μονακό ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Μακουντού, ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερο ρόλο στην ομάδα.

Συγκεκριμένα τη φετινή σεζόν στην EuroLeague αγωνίστηκε σε πέντε αναμετρήσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 6.2 πόντους και 1.8 ριμπάουντ, ενώ σε εννιά παιχνίδια στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε 8.4 πόντους και 3.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.