Η EuroLeague έχει μετατραπεί σε δημόσια υπηρεσία όπου όλοι είναι στο απυρόβλητο

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τη EuroLeague που για μία ακόμα φορά εκτίθεται λόγω των βεβιασμένων αποφάσεών της, αλλά και για το γεγονός πως κανείς και για κανένα θέμα δεν παίρνει την ευθύνη των πράξεων, των αποφάσεων και των σφυριγμάτων του.

Στο ίδιο έργο θεατές. Για μία ακόμα φορά. Η EuroLeague και πάλι, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα (ίσως το πιο κρίσιμο απ’ όλα) αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων. Αποδεικνύεται στην πράξη πως δεν έχει το «μέγεθος» για να μετρήσει σωστά τα γεγονότα, να αναλογιστεί σωστά τα δεδομένα και να πάρει τις αποφάσεις που απαιτούνται για να μπορέσει να διασφαλίσει την ακεραιότητα του προϊόντος που υποτίθεται ότι…. Υπηρετεί.

Μετά από τα όσα έχουν ζήσει με τις τραγικές διαιτησίες, με τις αποφάσεις εκτελεστικών οργάνων που έχουν ως στόχο το ν εξυπηρετήσουν την προσωπική (και όχι μόνο ατζέντα τους και να χαρίζουν ή να κλέβουν αποτελέσματα δεξιά και αριστερά τώρα ήρθε και η πολεμική σύρραξη σε Ισραήλ, Ιράν και Εμιράτα για να εκθέσει και πάλι τα «μυαλά» της διοργάνωσης.

Όλους εκείνους που, πιεζόμενοι από κάπου, βιάστηκαν να αποφασίσουν την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ, ενώ όλα έμοιαζαν και ήταν ακόμα ρευστά.

Σήμερα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο Δ.Σ. στη EuroLeague προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον ομάδων του Ισραήλ, αλλά και της Ντουμπάι. Κυρίως όμως των δύο πρώτων, καθώς βρίσκονται για τα καλά στο επίκεντρο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Σημαντικό πρόβλημα. Το οποίο δημιούργησε στον εαυτό της η ίδια η Euroleague.

Η μόνη διοργάνωση – ειδικά τέτοιου βεληνεκούς – που βιάστηκε να γυρίσει τους αγώνες στο Ισραήλ. Παρότι η κατάσταση δεν ήταν ποτέ απόλυτα ήρεμη, ο αθλητισμός επηρεαζόταν σε πολλούς τομείς και δημιουργήθηκε ένα μπάχαλο. Με ομάδες να παίζουν κεκλεισμένων των θυρών, σε ουδέτερες έδρες όταν υποδέχονταν Χάποελ και Μακάμπι, ενώ στο Τελ Αβίβ υπήρξαν σοβαρά ζητήματα εντάσεων που ξέφευγαν από το ίδιο το άθλημα.

Δυστυχώς αυτό το τεράστιο λάθος, η Euroleague το βρήκε γρήγορα μπροστά της. Σε μια περίοδο όπου απομένουν μόλις 9 αγωνιστικές και κρίνονται στόχοι. Αγώνες αναβάλλονται, άλλοι έπαιξαν στο Ισραήλ άλλοι όχι, κανείς δεν γνωρίζει τις συνθήκες που θα διεξαχθούν οι αγώνες όταν οριστούν και κυρίως πόσο αυτό θα επηρεάσει την ίδια την κατάταξη.

Η Χάποελ είναι σε διεκδίκηση πλεονεκτήματος ή έστω play off, η Ντουμπάι θέλει να προλάβει play in και η Μακάμπι έχει λίγες ελπίδες, θα τις κυνηγήσει για τα play in όμως.

Από μια εντελώς λανθασμένη απόφαση της Euroleague, φτάσαμε ξανά σε αυτό το σημείο. Το οποίο δυστυχώς έπρεπε να προβλεφθεί, καθώς η περιοχή ήταν γνωστό πως υπάρχει άμεσος κίνδυνος για δυσάρεστες καταστάσεις.

Το σίγουρο είναι ένα: Δεν θα την πληρώσει κανείς και γι’ αυτή την τεράστια αστοχία στην απόφαση. Η οποία ναρκοθετεί την ίδια την διοργάνωση δημιουργώντας αυτές τις συνθήκες, στην κορύφωση της αγωνίας για τόσες ομάδες.

Η Euroleague έχει μάθει να λειτουργεί σα να είναι… δημόσια υπηρεσία. Κανείς δεν φταίει για τίποτα, κανείς δεν πληρώνει τις συνέπειες των αποφάσεων και των πράξεων του. Μόνο όσοι «χαλάνε» τη ζαχαρένια της διοργάνωσης. Με παράπονα και αντιδράσεις για τη διαιτησία.

Εκείνοι υποτίθεται πως δυσφημούν την Euroleague. Μόνη της η διοργάνωση τι κάνει με την ιστορία αυτή που προέκυψε και δυστυχώς ήταν μια συνθήκη που έπρεπε να έχει προβλεφθεί; Τι ακριβώς θα είναι δίκαιο τώρα, όταν έγιναν συγκεκριμένα ματς στο Ισραήλ;

Τα ίδια φυσικά ισχύουν και με τη διαιτησία. Προστασία σε αυτούς που σφυρίζουν, ακόμη κι αν διαμορφώνουν τύχες ομάδων και αγώνων. Κανείς δεν τιμωρείται, ενώ αν κανείς τους σχολιάσει πληρώνει ακριβά την κίνησή του.

Ακριβώς η νοοτροπία του δημοσίου. Του παλιού, του άσχημου. Του… βαθέως. Της βόλεψης, της ηρεμίας που δεν πρέπει να ενοχλεί κανείς ό,τι κι αν συμβεί. Της λογικής πως εμείς κάνουμε κουμάντο, εμείς κρίνουμε τα πάντα κι εσείς πρέπει απλά να υπακούτε. Αυτό κάπου στιγμή (άμεσα) πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είναι στο χέρι των ομάδων.

ΥΓ1: Το Δ.Σ. της EuroLeague είναι προγραμματισμένο για σήμερα το μεσημέρι. Για αύριο είναι προγραμματισμένο ένα άλλο Δ.Σ. Που αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις θα μιλάμε για ένα από τα πιο… κωμικά Δ.Σ. στην ιστορία.

ΥΓ2: Τεράστια νίκη της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο. Το χθεσινό διπλό έδειξε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο παιχνίδια των Λιοσίων απλά αδίκησε τον εαυτό του. Και η αλήθεια είναι ότι και ο coach αν και όλοι καταλάβαμε τι ήθελε να πει με τη μικρή συμμετοχή συγκεκριμένων παικτών στις ομάδες του, μάλλον βιάστηκε να το παίξει το… χαρτί. Δυο μέρες μετά ο Τολιόπουλος ήταν σαν να παίζει 35λεπτά στον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα δεν είναι αυτός το πρόβλημα.

ΥΓ3: Γίνεται τεράστια προσπάθεια από κάποιος να πιεστεί η ομάδα πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για συγκεκριμένο θέμα. Και παράλληλα να αποπροσανατολιστεί. Και στον Παναθηναϊκό αυτό το ξέρουν καλά και γι αυτό δεν ασχολούνται.