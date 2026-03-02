Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν συνεχίζει αήττητη, κερδίζοντας για δεύτερη φορά τη Σερβία με 94-86 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρωταγωνιστές για το σύνολο του Αταμάν, που έφτασε στο 4-0, ήταν οι Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 21 πόντους (4/4 διπ., 3/8 τριπ.) και Όμερ Γιούρτσεβεν με άλλους 17 (6/7 διπ.), τους 11 στην πρώτη περίοδο.

Εξαιρετικός και ο Τζέντι Όσμαν με 13 πόντους (4/4 διπ., 4/5 βολές) και 4 ασίστ. Στους 15 ο Σεμούς Χαζέρ (4/5 διπ., 2/4 τριπ.) και στους 11 ο Ερκάν Οσμάνι (2/3 τριπ.).

Για τη Σερβία, που έπεσε στο 2-2 πλέον, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αλέκσα Αβράμοβιτς με 16 πόντους (9ασ.), με τον Όγκνιεν Ντόμπριτς να προσθέτει άλλους 14 (3/6 τριπ.). Στους 12 ο Ντέγιαν Νταβίντοβατς και στους 10 ο Στέφαν Μιλένοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 48-44, 76-63, 94-86