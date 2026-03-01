«Καθάρισαν» τους Ούγγρους και έπιασαν κορυφή οι Γάλλοι

Η Γαλλία με εμφατική εμφάνιση «καθάρισε» εύκολα την Ουγγαρία (98-79) και πάτησε στην κορυφή του έκτου ομίλου.

«Αφηνιασμένοι» ξεκίνησαν οι Γάλλοι την αναμέτρηση και γρήγορα επέβαλλαν τον ρυθμό τους, παίρνοντας διαφορά + 12 (16-4) στα μέσα της περιόδου. Οι Ούγγροι μείωσαν σε 32-23 στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, όμως η Γαλλία πάτησε το γκάζι και «εξαφανίστηκε» στο +22 (49-27), με ένα τρομερό επιμέρους σκορ 17-4.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την διαφορά στο +25 (60-35). Η Ουγγαρία αντέδρασε και έριξε το σκορ στο -10 (67-57), όμως δεν κατάφερε να επιστρέψει ποτέ. Στην τέταρτη περίοδο, οι παίκτες του Φρεντερίκ Φοτού διαχειρίστηκαν και ανέβασαν το σκορ (94-74) φτάνoντας σε μια εύκολη νίκη.

Ο Αμίν Νουά του Άρη ήταν αυτός που ξεχώρισε για τους Γάλλους με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Για τους Ούγγρους την διαφορά έκανε ο Ζόλταν Πέρι που πέτυχε 18 πόντους μαζί με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 55-35, 74-59, 98-79