Κακό timing για εσωστρέφεια και αφορισμούς

Ο Ολυμπιακός έκανε τα πάντα για να χάσει ένα παιχνίδι του χεριού του στο Κάουνας και το τελευταίο που θα ήθελαν στον «ερυθρόλευκο» οργανισμό αυτή την στιγμή θα ήταν η εσωστρέφεια…

Για να πάρουμε τα δεδομένα από την αρχή, ο Ολυμπιακός γνώριζε ότι η αποστολή του στο Κάουνας θα ήταν δύσκολη, ωστόσο έγινε δυσκολότερη με τις δυο απουσίες των Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ. Οι δυο βασικές ελλείψεις στο «4» και στο «5» μπορεί να αποτελέσουν δικαιολογία της ήττας από την Ζαλγκίρις, ωστόσο μια ομάδα με αγωνιστικό μπάτζετ μεγαλύτερο των 30εκ. μπορεί να κερδίσει και χωρίς τους δυο πυλώνες της.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρά τις δυο βασικές απουσίες, όπως αναφέραμε, στάθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πολύ καλά σε μια arena που μπορεί να… κατηφορίσει εύκολα. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προσπάθησαν να ελέγξουν τον ρυθμό, κράτησαν αρχικά χαμηλά την Ζαλγκίρις (51π. σε 30’) και έδειχναν έτοιμοι να φύγουν με ένα διπλό-χρυσάφι.

Η ολική κατάρρευση ήρθε στο 4ο δεκάλεπτο, όταν οι Πειραιώτες βγήκαν τελείως από τα… νερά τους. Ο Ολυμπιακός πήγε σε ένα παιχνίδι που δεν είναι μαθημένος (heroball), καθώς δεν έχει έναν γκαρντ να υπηρετήσει αυτό το στυλ παιχνιδιού και τα περίμενε όλα από τον Φουρνιέ, που βρέθηκε σε βραδιά καριέρας.

Ένας πρώην «ερυθρόλευκος» ήταν αυτός που «σκότωσε» την ομάδα του Λιμανιού στο πιο κρίσιμο σημείο και όχι μόνο μια φορά. Ο Ουίλιαμς-Γκος έδειξε το πόσο καλός scoring γκαρντ είναι, όταν βρίσκεται στα καλά του, φανερώνοντας παράλληλα το πόσο χρήσιμος θα ήταν στον φετινό Ολυμπιακό.

Πάμε τώρα στα της κριτικής, η οποία είναι καλό να γίνεται μέσα σε λογικά πλαίσια και όχι με αφορισμούς μετά από κάθε ήττα. Σίγουρα, όπως και στο Κύπελλο αλλά και στο Κάουνας, μερικές επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα προκαλούν ερωτηματικά. Όπως το να μην χρησιμοποιήσει λεπτό τον Ουόρντ στην παράταση, βάζοντας τον ΜακΚίσικ στην θέση του ή την τριάδα Ουόκαπ-Ντόρσεϊ-Φουρνιέ ή το γεγονός πως δεν αγωνίστηκε λεπτό ο Μόντε Μόρις.

Παράλληλα, είναι παράλογο να ασκείται κριτική στον Τόμας Ουόκαπ επειδή μερικές φορές υπηρετεί ένα ρόλο στον οποίο δεν είναι συνηθισμένος. Ο Τεξανός γκαρντ πάτησε παρκέ για 26’ και πήρε λάθος επιλογές στο τέλος, που οφείλονταν ξεκάθαρα στην κούραση του. Ο 33χρονος μάρκαρε τους δαιμόνιους Φρανσίκο και Ουίλιμας – Γκος, όντας παράλληλα ο βασικός χειριστής της ομάδας. Το αποτέλεσμα ήταν να… σκάσει στο φινάλε και σίγουρα το γεγονός πως πίσω του δεν υπάρχει ένας ελίτ πόιντ γκαρντ δεν είναι δική του ευθύνη. Άλλωστε μη ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός, χωρίς τον Ουόκαπ στο παρκέ μοιάζει ορισμένες φορές σαν καράβι χωρίς πυξίδα.

Είναι δεδομένο μετά από ένα χαμένο τελικό και μια ήττα στην Ευρωλίγκα να υπάρξει προβληματισμός, εσωστρέφεια και ενίοτε αφορισμοί. Λογικό να υπάρξουν αυτά στον αθλητισμό, αλλά στην Ελλάδα αυτό τείνει να γίνει… επάγγελμα.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε πολύ καλά σε μια δύσκολη έδρα, δίχως δυο από τους καλύτερους του παίκτες, θα μπορούσε να πάρει τη νίκη, ωστόσο τα έκανε όλα λάθος. Την δεδομένη χρονική στιγμή και με ένα ντέρμπι αιωνίων να βρίσκεται προ των πυλών, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο είναι εσωστρέφεια.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν χάθηκαν με μια ήττα στο Κάουνας, κρατούν στο χέρι τους μια θέση στην τετράδα και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για προβληματισμούς. Οι Πειραιώτες καλούνται να κοιτάξουν μόνο μπροστά και να πατήσουν το κουμπί του restart, εκεί που σταμάτησαν δηλαδή πριν το Final-8 του Κυπέλλου.