Παρτίζαν: Θετικός σε ντόπινγκ κοντρόλ ο Οσετκόφσκι!

Σοκ στην Παρτίζαν, καθώς ο Ντίλαν Οσετκόφσκι βρέθηκε θετικός σε παράνομη ουσία!

Όπως γνωστοποίησε χαρακτηριστικά η ομάδα, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής θα μείνει εκτός παρκέ μέχρι νεωτέρας, καθώς η υπηρεσία αντιντόπινγκ τον τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η ενημέρωση της Παρτιζάν:

«Η υπηρεσία αντιντόπινγκ διαβίβασε την απόφαση αυτή στη FIBA, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τη διοίκηση όλων των διοργανώσεων».

Μια εξέλιξη που αφήνει έκπληκτους τους ανθρώπους της σερβικής ομάδας, καθώς αναφέρεται πως από τον τελευταίο έλεγχο, ο παίκτης ήταν «καθαρός».

Οι ασπρόμαυροι πάντως αναφέρουν πως κανείς αρμόδιος μέσα από την ομάδα δεν ήταν ενήμερος για τη διαδικασία και τονίζεται πως ο χειρισμός της υπηρεσίας που τιμώρησε τον Οσετκόφσκι, ήταν λανθασμένος.