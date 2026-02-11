Elite League: Εντός με την Μεγαρίδα η Χαλκίδα - Δοκιμασία στο Λαύριο για τον Πανερυθραϊκό

Η Χαλκίδα υποδέχεται την Μεγαρίδα στο ντέρμπι της αγωνιστικής, με τον Πανερυθραϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα του Λαυρίου για την 21η αγωνιστική της Elite League.

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League για την 21η αγωνιστική το απόγευμα της Τετάρτης (11/2). Στο ντέρμπι της ημέρας η Χαλκίδα υποδέχεται την Μεγαρίδα, με την ομάδα του Νίκου Οικονόμου να θέλει την νίκη για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και να διατηρήσει την θέση της στην πρώτη τετράδα.

Το Λαύριο υποδέχεται τον Πανερυθραϊκό, με την ομάδα της Λαυρεωτικής να στοχεύει στη νίκη για συνεχίσει την μάχη της για την είσοδο στην 6άδα, την στιγμή που η ομάδα της Νέας Ερυθραίας βρίσκεται στην 11η θέση με ρεκόρ 8-10.

Η επόμενη αγωνιστική (21η, 11-12/2)

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΓΕΧ-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:30 Μαχητές Πειραματικό-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Δάφνη