Με Λίλαρντ ο διαγωνισμός τριπόντων του All-Star Game! (pic)

Ο σταρ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, αναρρώνει από τον τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα, ωστόσο θα λάβει κανονικά μέρος στον διαγωνισμό τριπόντων!

Μια έκπληξη περιλάμβανε η λίστα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό τριπόντων του All-Star Game που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες, αφού ο Ντάμιαν Λίλαρντ θα λάβει μέρος κανονικά.

Ο πολύπειρος γκαρντ αναρρώνει από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αχίλλειο την περσινή σεζόν και όπως είναι φυσικό η συμμετοχή του στον διαγωνισμό αποτελεί έκπληξη.

Αναλυτικά η λίστα των συμμετεχόντων:

Ντέβιν Μπούκερ (Σανς)

Κον Κνίπελ (Χόρνετς)

Ντάμιαν Λίλαρντ (Μπλέζερς)

Ταϊρίς Μάξι (Σίξερς)

Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς)

Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς)

Μπόμπι Πόρτις (Μπακς)

Νόρμαν Πάουελ (Χιτ)