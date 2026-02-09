Με Λίλαρντ ο διαγωνισμός τριπόντων του All-Star Game! (pic)

Μια έκπληξη περιλάμβανε η λίστα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό τριπόντων του All-Star Game που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες, αφού ο Ντάμιαν Λίλαρντ θα λάβει μέρος κανονικά.
Ο πολύπειρος γκαρντ αναρρώνει από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αχίλλειο την περσινή σεζόν και όπως είναι φυσικό η συμμετοχή του στον διαγωνισμό αποτελεί έκπληξη.
Αναλυτικά η λίστα των συμμετεχόντων:
Ντέβιν Μπούκερ (Σανς)
Κον Κνίπελ (Χόρνετς)
Ντάμιαν Λίλαρντ (Μπλέζερς)
Ταϊρίς Μάξι (Σίξερς)
Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς)
Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς)
Μπόμπι Πόρτις (Μπακς)
Νόρμαν Πάουελ (Χιτ)