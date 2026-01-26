Πανερυθραϊκός - Πρωτέας Βούλας 80-75

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική της Elite League ο Πανερυθραϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 80-75. Η ομάδα του Δημήτρη Χουχουλή ανέβηκε στο 7-9, ενώ αυτή του Ντίνου Καλαμπάκου υποχώρησε στο 11-6.

Διαιτητές: Τηγάνης-Σπυρόπουλος-Καλογριάς (Ηπιώτης)

Δεκάλεπτα: 28-22, 45-40, 54-59, 80-75

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 11 (1), Δημητρακόπουλος, Νικολαΐδης 8 (1), Καμάρας 29 (4), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 20 (2), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 4, Τσαφαράς 6, Ιωαννίδης 2

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 9 (1), Μιλεντίγεβιτς 17 (4), Ρις 10, Κουφόπουλος 3 (1), Κόης 10, Δέλγας 1, Πετανίδης, Μπέλη 7 (1), Καραγεωργίου 10, Βουλγαρόπουλος 8

Αναλυτικά η 18η αγωνιστική:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 

Λαύριο Boderm-Αιγάλεω 90-62

Νίκη Βόλου-Vikos Φalcons 79-96

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΓΕΧ 76-71

Ψυχικό-Σοφάδες 93-94

Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος 69-79

Evertech Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό 93-58

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου

Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας 80-75

Ρεπό: Κόροιβος Αμαλιάδας

Η επόμενη αγωνιστική (19η, 31/1-2/2)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 

17:00 Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Σοφάδες-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 ΑΓΕΧ-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

18:30 Vikos Φalcons- Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

