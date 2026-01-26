Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας 80-75
Διαιτητές: Τηγάνης-Σπυρόπουλος-Καλογριάς (Ηπιώτης)
Δεκάλεπτα: 28-22, 45-40, 54-59, 80-75
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 11 (1), Δημητρακόπουλος, Νικολαΐδης 8 (1), Καμάρας 29 (4), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 20 (2), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 4, Τσαφαράς 6, Ιωαννίδης 2
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 9 (1), Μιλεντίγεβιτς 17 (4), Ρις 10, Κουφόπουλος 3 (1), Κόης 10, Δέλγας 1, Πετανίδης, Μπέλη 7 (1), Καραγεωργίου 10, Βουλγαρόπουλος 8
Αναλυτικά η 18η αγωνιστική:
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Λαύριο Boderm-Αιγάλεω 90-62
Νίκη Βόλου-Vikos Φalcons 79-96
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΓΕΧ 76-71
Ψυχικό-Σοφάδες 93-94
Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος 69-79
Evertech Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό 93-58
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου
Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας 80-75
Ρεπό: Κόροιβος Αμαλιάδας
Η επόμενη αγωνιστική (19η, 31/1-2/2)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
17:00 Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
17:00 Σοφάδες-Δάφνη (YouTube HellenicBF)
17:00 ΑΓΕΧ-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
17:00 Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)
17:00 Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)
17:00 Evertech Παπάγου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
18:30 Vikos Φalcons- Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA