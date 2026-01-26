Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική της Elite League ο Πανερυθραϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 80-75. Η ομάδα του Δημήτρη Χουχουλή ανέβηκε στο 7-9, ενώ αυτή του Ντίνου Καλαμπάκου υποχώρησε στο 11-6.

Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας 80-75 Διαιτητές: Τηγάνης-Σπυρόπουλος-Καλογριάς (Ηπιώτης) Δεκάλεπτα: 28-22, 45-40, 54-59, 80-75 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 11 (1), Δημητρακόπουλος, Νικολαΐδης 8 (1), Καμάρας 29 (4), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 20 (2), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 4, Τσαφαράς 6, Ιωαννίδης 2 Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 9 (1), Μιλεντίγεβιτς 17 (4), Ρις 10, Κουφόπουλος 3 (1), Κόης 10, Δέλγας 1, Πετανίδης, Μπέλη 7 (1), Καραγεωργίου 10, Βουλγαρόπουλος 8 Αναλυτικά η 18η αγωνιστική: Σάββατο 24 Ιανουαρίου Λαύριο Boderm-Αιγάλεω 90-62 Νίκη Βόλου-Vikos Φalcons 79-96 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΓΕΧ 76-71 Ψυχικό-Σοφάδες 93-94 Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος 69-79 Evertech Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό 93-58 Δευτέρα 26 Ιανουαρίου Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας 80-75 Ρεπό: Κόροιβος Αμαλιάδας Η επόμενη αγωνιστική (19η, 31/1-2/2) Σάββατο 31 Ιανουαρίου 17:00 Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF) 17:00 Σοφάδες-Δάφνη (YouTube HellenicBF) 17:00 ΑΓΕΧ-Ψυχικό (YouTube HellenicBF) 17:00 Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF) 17:00 Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF) 17:00 Evertech Παπάγου-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF) Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 18:30 Vikos Φalcons- Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Ρεπό: Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA